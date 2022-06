Alan Estrada criticó la censura de la cinta ‘Buzz Lightyear’: “La orientación sexual no se elige, la homofobia sí”

Alan Estrada criticó los comentarios homofóbicos de la última cinta de Buzz Lightyear Foto: @Pixar/@alanestrada

Sin duda alguna una de las cintas más esperadas del año es Buzz Lightyear, la cual se estrenó el pasado 16 de junio, sin embargo, la producción del icónico juguete espacial ha causado una ingente controversia a nivel internacional y en redes sociales por una escena LGBTQ+ en donde se besan dos mujeres.

Dicha secuencia ha causado que la cinta del icónico personaje -que se presenta como la película que Andy vio en los 90 y le llevó a comprar el muñeco de Buzz que conocimos en Toy Story- haya sido censurada en más de 14 países, así como una ola de disgusto por parte algunos quienes critican la forzosa inclusión de la “ideología de género”.

Sin embargo, esto solo es un lado de la moneda, ya que otros tantos han salido a defender la ambiciosa producción. Entre ellos se encuentra el actor mexicano, Alan Estrada quien es ávido crítico social en diverso temas y, el cual, se posicionó en contra de los comentarios homofóbicos e intolerantes que se encuentran en las redes sociales.

Tus hijos no se van a hacer gays por ver un beso gay en una película de Pixar, pero si serán más tolerantes al normalizar otras formas de amar. La orientación sexual no se elige, la homofobia sí. — Alan Estrada (@alan_estrada) June 16, 2022

“Tus hijos no se van a hacer gays por ver un beso gay en una película de Pixar, pero si serán más tolerantes al normalizar otras formas de amar. La orientación sexual no se elige, la homofobia sí”, redactó por medio de su cuenta de Twitter.

Rápidamente sus declaraciones se volvieron virales y lograron conseguir poco más de 37 mil “me gustas” y más de 800 anotaciones que, al igual que el intérprete mexicano de 41 años, tienen una postura en contra de la homofobia en redes sociales.

“La pregunta es por qué… ¿es por la trama, por el doblaje, por el tema principal o por qué? Si es por el beso, y únicamente por el beso, la razón podría ser que deseas que tus hijos hereden tu homofobia”. “No lleves a tus hijos al cine. No te están obligando. Pero sí debes saber que no vas a poder evitar el tema toda su vida”. “Ser tolerante es una cosa mucho más amplia, se aprende en la familia, con educación, no por ver una película”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

La película es una precuela de Toy Story que gira en torno al personaje de Buzz Lightyear quien presuntamente inspiró la figura de acción, y según la sinopsis oficial se estrella en un planeta hostil, ahí se muestra a la mejor amiga de Buzz, Alisha Hawthorne, besar a una mujer.

Cabe recordar que otro de los personajes que ha defendido firmemente a la cinta es su propio protagonista, Chris Evans quien no pudo contener su disgusto ante la gente que critica una situación ficticia. Y es que el actor que dio vida al Capitán América tildó de “idiotas” a los que se ofenden con la ya mencionada secuencia.

“Los críticos antigay de Lightyear pueden largarse. La verdad es que esas personas son idiotas”, manifestó el artista durante la entrevista con Reuters.

Otro hecho que ha causado gran revuelo en torno a la película es porque algunos cines alertan a los padres de familia que la cinta contiene ideología de género, hecho que ha causado indignación por un poster que circula en redes sociales, puesto que algunos señalan es una medida exagerada.

“Ajaja estoy segura que salieron muchas Karen’s a quejarse y tuvieron que poner esto, pero nosotros somos la generación de cristal’”. “Que bueno que ponen eso, la otra vez puse Call me by your name y casi casi beso a mi compadre”, fueron algunos comentarios.

