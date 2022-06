“Esta derrota me duele más que la de Chile donde perdimos 4-0 cuando era técnico”, sostuvo Oblitas

Oblitas confesó que derrota ante Australia le dolió más que el 4-0 con Chile en 1997 | VIDEO: Movistar Deportes

Juan Carlos Oblitas resuelve en conferencia de prensa todas las dudas de la prensa peruana luego de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 en el repechaje. El ‘Ciego’ no pudo evitar mencionar lo mucho que le duele esta caída ante Australia y confesó que le afecta más que la de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas al mundial Francia 1998.

“Por eso cuando yo hablo de momento de reflexión me incluyo yo también. Normalmente hubiera tenido que desaparecer unos días de acá, pero con el tema de Ricardo y algunas otras cosas de informes que estamos viendo, me tienen acá. Si estoy acá es para charlar de este tema, para que la gente entienda que lo que ha pasado nos duele mucho. Me duele más que el 4-0 que sufrimos ante Chile en 1997 siendo yo el técnico. Me duele más y lo digo con toda la autoridad”, expresó el Director Deportivo de la FPF.

“Y a levantarnos. A toda la gente que me escribe yo les digo ‘vamos a levantarnos’, porque si bajamos los brazos, si bajamos la cabeza, no. Les vuelvo a repetir, no volvamos a la cultura de la negatividad. Esté quien esté ¡Vamos a levantarnos! Es la única manera de llegar a algo en la vida ¿Qué va a pasar con mi futuro? No lo sé, yo estoy en una edad en el que vivo el presente. Soy un agradecido de Dios por lo que me da, en un país tan complejo como el nuestro soy un privilegiado y eso lo agradezo a Dios y al fútbol. Hago lo que me gusta y hasta que me de el ‘coco’ voy a estar allí, si es que quieren, si no quieren, no. No hay vuelta que darle. Yo me siento fuerte, pero sin lugar a dudas en este momento es difícil hablar de esto”, comentó el ‘Ciego’ desde el complejo de la Videna, en San Luis.

Noticia en desarrollo...

