Día del Padre: Los 10 mejores regalos que le puedes dar a los hinchas del fútbol

El Día del Padre está cada día más cerca y las preocupaciones diarias de la casa pueden hacer que, aunque tengamos toda la voluntad del mundo, no sepamos que regalarle a papito por su día. Y la idea no es regalar lo que se nos ocurra a la primea, sino algo que realmente le guste y lo disfrute en el tiempo.

Y teniendo en cuenta que el Perú vive una fiebre de fútbol, más allá de la eliminación del mundial Qatar 2022, hay muchos padres que han hecho del deporte rey un modo de vida

Es por eso que, a solo días de celebrarse el día del Padre en el Perú, te presentamos las mejores opciones de regalos para homenajear a nuestros papis.

1 PUFF BALÓN DE FÚTBOL

Sin duda una de los regalos más originales que le puedes dar a papá. Se trata del puff con forma de balón de fútbol. Este sillón es ideal para relajarse mientras se ve un partido de su equipo preferido o para descansar después de un duro entrenamiento.

2 VINILO PERSONALIZADO

Cada regalo personalizado siempre lleva un toque especial, ya que demuestra que se ha pensado a detalle en papá. Es por eso que puedes regalar este tipo de vinilo en el que puedes poner su nombre y ponerlo en cualquier parte de la casa.

3 BALÓN DE FÚTBOL

El más clásico de los presentes para los papis futbolistas. Una pelota de fútbol siempre será apreciada por cualquier amante del fútbol. Para darle un toque personal puedes regalarle uno que tenga el escudo de su equipo favorito o puedes buscar uno que tenga una forma más original.

4 VIDEOJUEGO FIFA

Si el papá de la casa es millenial y además de amar el fútbol es un loco de los videojuegos, este regalo lo hará estallar de felicidad. Es que cada nueva temporada EA Sports lanza una nueva edición del juego FIFA para distintas plataformas como la PlayStation, Xbox o Nintendo. Siempre incluyendo los últimos fichajes y cantidad de modos de juegos.

5 FUTBOLÍN

Uno de los pasatiempos favoritos de muchos es el siempre confiable fulbito de mano. Aunque no todos pueden tener un lugar en casa por el gran tamaño que tiene. En ese caso, la mejor opción es regalar una futbolín de mesa, que lo puedas guardar y sacarlo cuando le provoque.

6 CHALECO DE RENDIMIENTO

No hay equipo en el mudo que no use una especie de chaleco pectoral. Este aparato es un chaleco para monitorear los movimientos de su portador, para así analizar y mejorar el rendimiento de futbolistas. Obtiene datos como la velocidad, distancia, potencia, sprint, volumen de juego, intensidad y posicionamiento a través de mapas de calor. A todo papito amante del fútbol estaría más que fascinado con tener uno de estos.

7 LÁMPARA 3D

Otra forma increíble de engreír a papá es darle una lámpara 3D tipo holograma con formas de balones de fútbol, escudos de equipos de fútbol o de futbolistas. Puedes encontrar estas lámparas de equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, Chelsea o de su equipo preferido.

8 UNIFORME COMPLETO

Otro clásico para los padres futbolistas. Sin lugar a dudas, regalar la equipación completa de su equipo preferido es una apuesta más que segura, pues es un presente funcional al que le dará uso por mucho tiempo.

9 LIBRO DE ESTRATEGIA

Si tu papá es un obsesionado con las tácticas que usan los mejores técnicos del mundo, una gran opción es darle un libro sobre fútbol para mejorar como DT o jugador.

10 BOTAS PERSONALIZADAS

El mejor de los regalos, el más práctico y el más especial que le puedes dar a tu papá futbolistas son unos botines personalizados. Hay algunas grandes marcas que te permiten personalizar distintos tipos de botas de fútbol, donde no sólo puedes elegir los colores de la base o el forro, sino que también se puede incorporar cualquier logotipo o nombre.

