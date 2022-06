El consejo de Chilavert a Luis Advíncula: “No tiene que pedir disculpas por perder un partido de fútbol”

El exportero, Chilavert, utilizó sus redes para enviarle un mensaje a Luis Advíncula.

Perú quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 en tanda de penales y los jugadores de la ‘bicolor’ quedaron devastados en el campo del estadio Al Rayyan. Uno de los más afectados fue Luis Advíncula, quien se desplomó al ver que su compañero había errado el último disparo y minutos después, se echó la culpa de la derrota. No obstante, el arquero retirado, José Luis Chilavert, respaldó al lateral y sostuvo que no tenía que “pedir disculpas”.

Lamentablemente, ‘Luchito’ falló su remate desde los doce pasos, el cual se estrelló en el poste de la portería australiana. La tristeza se acrecentó en el sexto penal. Alex Valera se paró frente al cancerbero Andrew Redmayne, quien terminó atajando su disparo y de esta forma los ‘Socceroos’ se quedaron con el boleto a la Copa del Mundo.

El jugador de Boca Juniors no pudo contenerse y se dejó caer en el gramado. Tuvo que ser ayudado por sus compañeros para dirigirse a los camerinos. Su semblante fue el mismo en la llegada al hotel de concentración. Después de varios minutos, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde anunciaba su retiro definitivo de la ‘bicolor’.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé. Y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzaría la vida para pedir disculpas. Yo doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el post de ‘Bolt’ que minutos después fue eliminado.

La selección peruana perdió 5-4 ante Australia en tanda de penales y quedó fuera del Mundial de Qatar 2022

A raíz de esa publicación, José Luis Chilavert le mandó un consejo al peruano. “Querido Luis, usted es un excelente profesional y excelente persona. No tiene que pedir disculpas por perder un partido de fútbol, la vida continua y es así este deporte tan lindo . Disfrute su vida con la familia, consejo de un viejo guerrero guaraní”.

De inmediato los usuarios de Twitter recordaron una situación similar que vivió Paraguay y Chilavert en el Mundial de Francia 1998. El conjunto sudamericano superó la fase de grupos, eliminando a España. No obstante, en octavos se cruzó con el anfitrión y cayó por la mínima diferencia en el último minuto del tiempo suplementario. El guardameta y capitán tuvo que levantar a sus compañeros.

Luis Advíncula no solo es muy querido en Perú, sino también en Argentina. Y es que su forma de ser, le sirvió para ganarse rápidamente el aprecio de los hinchas de Boca Juniors, club con el cual ha podido alzar dos trofeos desde su llegada.

La hinchada ‘xeneize’ no se hizo esperar y respaldó a su lateral. “Fuerte abrazo al pueblo peruano, especialmente a nuestros hermanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, que lamentablemente le tocó errar un penal. Los esperamos en la Boca para abrazarlos”, se puede leer en una página del conjunto ‘bostero’.

El futbolista de 32 años es uno de lo más experimentados en la plantilla de Ricardo Gareca. Hizo su debut en el 2010 y desde ese entonces ha estado presente en 107 compromisos. A su vez, anotó goles importantes como en la victoria sobre Ecuador en Quito. ¿Seguirá vistiendo la ‘bicolor’? Su futuro en la selección es muy incierto. Si bien borró su publicación, abandonó la concentración muy temprano.

