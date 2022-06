PNP y Aduanas incautaron camión con dos millones de cigarros contrabando

Miembros de la PNP identificaron 1,987000 cigarrillos ilegales.|Foto: PNP

La Policía Nacional del Perú y una división de Aduanas en Juliaca, provicia de Puno, intervinieron un camión que cargaba cerca de dos millones de cigarrillos de forma ilícita. Esta mercancía habría ingresado por la frontera con Bolivia y planeaba dirigirse a Lima para llegar al norte del país.

Autoridades de la PNP y Aduanas, con el fin de combatir el contrabando, se dispusieron a realizar operativos en las zonas estratégicas donde suelen transitar vehículos con cargamento.

En esta línea, las autoridades lograron intervenir un camión sospechoso y dieron con que contenía cargamento ilícito. El vehículo de placa de rodaje V6O-789 transportaba cientos de cajas de cartón que en su interior tenían cigarrillos de las marcas Carlyle, Pine Green y Golden Beach. Este mercancía habrían ingresado de forma ilegal al Perú, puesto que, al verificar la información, estas no contaban con los documentos que certifiquen su ingreso formal al país.

Policía aduanera incautó cigarrillos de contrabando.

Desde la Policía Nacional informaron que, tras haberse realizado investigaciones, los cigarrillos eran provenientes de Paraguay, y su destino era la ciudad de Lima y ciudades del norte.

Con presencia de la Fiscalía, mediante el fiscal a cargo, Oscar Arcos Mamani, y autoridades de Aduanas realizaron la apertura del almacén para identificar la carga exacta incautada. Luego de esta inspección confirmaron la incautacipon de 1,987000 cigarrillos ilegales.

El director de la Policía Fiscal, Luis Vera Llerena, aseguró que la mercadería no contaba con ningún tipo de registro sanitario, por lo quesería un riesgo para el consumo de los usuarios, ya que no se puede descartar la posibilidad de que no sean aptos para el consumo humano.

Laincautación fue informada al Ministerio Público, entidad que ordenó que el vehículo intervenido sea trasladado a la sede de la Dirección de la Policía Fiscal, en Chorrillos. Asimismo, ordenó que el conductor que fue intervenida en flagrancia permanezca detenido mientras se realicen las investigaciones.

Según las autoridades, el detnido podría afrontar una pena privativa de la libertad de entre 12 y 15 años por haber cometido el delito de contrabando agravado.

MÁS CASOS DE CONTRABANDO

En esta última semana, Aduanas realizó una nueva diligencia en Piura. El jueves 9 de junio, agentes de la Divincri, Dirección de Investigación Criminal, intervinieron las instalaciones de la empresa de transporte EMTRAFESA y Días. El almacén se ubicaba cerca del terminal pesquero del distrito de Piura.

Las diligencias se dieron por haber infringido la ley 28008 al haber cometido el delito de contrabando. Según información entregada por la Policía Nacional, los productos incautados tendrían un valor de S/ 42 000, aproximadamente. Estos, como la mercancía de cigarrillos, tampoco contaban con documentos que agrediten su legalidad.

Autoridades informaron que, entre el material incautado se encontraban cerca de 100 celulares pertenecientes a las marcas Nokia, Samsung, Mobile, Redmi Note, entre otras. Asimismo autoridades decomisaron 90 pares de zapatillas de marcas como Nike y Puma.

La Policía Fiscal también hallanó un segundo almacén, donde lograron identificar que, en su interior, habían 45 kilos de ropa de segunda mano de distintas marcas. Según el reporte inicial de la Policía Nacional, la mercadería habría sido incautada y trasladada por el personal aduanero a los almacenes de la empresa de transporte para realizar el avalúo y respectivo aforo.

Casos como estos se vienen presentando en distintas partes del país, como en Chorrillos, donde la Policía Nacional incautó gran cantidad de ropa y cigarrillos de manera ilegal valorizado entre 3 o 4 millones de soles . José Ludueña, director de la Policía Fiscal, informó a Canal N que la mercadería fue intervenida “a la altura del kilómetro 43 de la Carretera Panamericana Sur. Además, precisó que esta mercancía ilegal tenía como destino Lima”.

Policía Nacional incauta mercadería de contrabando. |Video: Canal N

SEGUIR LEYENDO: