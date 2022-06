Jonathan Maicelo lanza fuerte crítica a la selección peruana

Jonathan Maicelo crítica a la selección peruana de fútbol. Foto: captura

Fuerte y directo. Así fueron las declaraciones del deportista Jonathan Maicelo, quien en una entrevista comentó que existe un cierto favoritismo por parte de las autoridades del deporte al apoyar en mayor medida al fútbol peruano, en comparación a otras disciplinas deportivas.

El también empresario Jonathan Maicelo, dejó sentir su malestar en una entrevista que brindó al canal Ponce Podcast, donde comentó que cuando le tocaba representar al Perú en torneos internacionales lo enviaban en bus, mientras que a la selección peruana de fútbol la enviaban en avión, generándole mucho malestar y maltrato a su cuerpo. Situación que disminuía su rendimiento.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c... ¿Oíste?”, señaló.

El rankeado boxeador comentó que a parte de no tener apoyo económico de parte del Instituto Peruano del Deporte para poder solventar los entrenamientos o comprar implementos deportivos, el público lo criticaba cada vez que traía un resultado negativo, luego de participar de un torneo mundial de boxeo.

Maicelo recordó que cuando él perdía una pelea muchos lo criticaban sin motivo. “ Yo no le debo nada a nadie, compare . A veces me decían o me reclamaban porque perdí y cuántos me dieron algo para estar en esa pelea. No me dieron ni para el chicle ”, agregó.

Jonathan señala también que participaba con su propia inversión y lo hacía porque se siente orgulloso de ser peruano. “Los que se sienten peruanos hacen lo que sea por su país .... es que no puedes ir a la guerra sin fusil, sin armas y así es como yo iba, como sea me la buscaba, para representar y dejar el nombre del Perú en alto. Tengo un buen récord con 34 victorias y 3 derrotas ... he hecho lo que he podido” , explicó el deportista.

Además, el popular ‘Batedía’ también comentó que con poco apoyo, lograron resaltar y dejar el nombre del Perú muy en alto, ya sea en los juegos Panamericanos, Olimpiadas y torneos internacionales de boxeo, entre otros importantes encuentros.

Para el boxeador, si se incrementa la inversión en otras disciplinas, el Perú se destacaría notablemente. “En este país si por lo menos el 1 % que dieran al fútbol y va para cualquiera otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, criticó.

En otro momento de la entrevista, el emprendedor Jonathan Maicelo comentó que él está apoyando a jóvenes de bajos recursos que quieran practicar boxeo, y otras disciplinas. El deportista ha abierto las puertas de su gimnasio Figther Fi, en Pueblo Libre, a todas aquellas personas que quieran salir adelante.

Jonathan Maicelo critica a selección peruana de fútbol. Video: Youtube/Ponce Podcast.

