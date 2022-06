Perú vs Australia: Luis Advíncula y su saleroso calificativo a Santiago Ormeño en redes sociales tras entrenamiento

Santiago Ormeño y Luis Advíncula fueron protagonistas de un momento gracioso en el entrenamiento de Perú.

La selección peruana no cesa en sus trabajos que se llevan a cabo en el Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat en Barcelona. De hecho, el técnico Ricardo Gareca viene preparando la mejor estrategia para superar el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no todos son momentos seriedad, ya que Luis Advíncula y Santiago Ormeño fueron protagonistas de un momento agradable en redes sociales con bromas de por medio.

Sucede que ‘Lucho’ subió una historia en su cuenta de Instagram en donde sale siendo abrazado por ‘Santi’ mientras estaba sentado en una pausa del entrenamiento. Miguel Trauco figuraba al lado contrario observando esa escena. Pero lo que causó gracia fue el mensaje que le dejó al nacido en Ciudad de México: “No te soporto pinche baboso”, escribió en la instantánea, donde se puede apreciar que ambos ríen.

La respuesta del espigado delantero no se hizo esperar, ya que compartió esa historia y contestó con un “Jajajajaja yo sí, aunque no sepas perder”. Evidentemente, esto se trataba de una apuesta, un juego o una broma entre los dos jugadores que terminó por favorecer a Ormeño.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el ‘Rayo’ también tuvo un mensaje hacia Trauco: “con hielo en el pibis paii”, colocó con emojis de risas. Y es que tenía una bolsa con cubos de hielo en la zona pélvica mientras ‘vacilaba’ con el atacante.

Luis Advíncula bromea con Santiago Ormeño en entrenamiento de la selección peruana.

Ahora, esta no es la primera vez que tanto Advíncula como Ormeño se juegan a las bromas. En octubre del año pasado, a puertas del cotejo con Chile por el proceso clasificatorio, Luis había publicado una ‘story’ en la misma red social, en donde ambos salen sentados y conversando sobre dos ‘coolers’ en las prácticas de la ‘bicolor’. El texto que colocó fue “¡Qué pedo wey!”, a lo que Santiago respondió con un “Jajajaja mi causa Luchito”. En esta ocasión, la chacota estaba orientada al dejo mexicano del artillero, pues toda su vida (a excepción de un semestre del 2019) ha venido radicando en el país ‘azteca’.

Santiago Ormeño 'vacila' con Luis Advíncula en redes sociales.

RECUPERACIÓN DE ADVÍNCULA

Sin duda, que la ‘blanquirroja’ vive una atmósfera estupenda y con todos los jugadores cargados para dar lo mejor de sí en el duelo de la repesca. Aunque en el caso de Advíncula, en la última semana ha realizado trabajos diferenciados por unas molestias que sufrió en el último partido de Boca Juniors por la Copa de la Liga Argentina. Por ello, dejó el ‘Xeneize’ y se incorporó a la concentración del combinado patrio en Barcelona. De hecho, no jugó los últimos amistosos, ni ante Nueva Zelanda, tampoco con el filial del Sabadell.

No obstante, en los últimos días habría mostrado mejorías y realizó trabajos con balón. En esa línea, lo que se conoce es que el ‘Tigre’ Gareca lo ha probado en el último once titular que trabajó y no ha habido inconvenientes, lo cual indicaría que llega y sería titular ante los ‘Socceroos’.

ACTUALIDAD DE SANTIAGO ORMEÑO

Por su parte, Santiago Ormeño no ha venido atravesando un buen momento en el balompié ‘azteca’. Con el Club León ha jugado 11 partidos este año, de los cuales solo en 3 fue titular y solo ha podido anotar en una ocasión (al Mazatlán). Apenas ha contado para Ariel Holan, aunque el DT ha dejado el equipo y se verá si su reemplazante, el portugués Renato Paiva, lo tomará en cuenta para la siguiente temporada.

Mientras que con la selección peruana acumula 11 cotejos, pero sin haber podido estrenarse en el gol. Lo cierto es que Gareca lo tiene en cuenta como suplente inmediato de Gianluca Lapadula y podría tener su oportunidad ante los australianos.

SEGUIR LEYENDO