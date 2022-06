Hinchas despidieron a la selección peruana de Barcelona con la ilusión de la clasificación al Mundial Qatar 2022

Decenas de hinchas se reunieron a las afueras del Hesperia Sant Just en Barcelona para despedir a la selección (Foto: FPF)

Decenas de hinchas de la selección peruana en Barcelona despidieron con bombos y cánticos a toda la delegación peruana que hace una hora viajó a Qatar con la mentalidad puesta en el repechaje ante Australia, el próximo lunes 13 de junio. Los jugadores y cuerpo técnico salió desde Hespería Sant Just de la ciudad catalana en medio de la algarabía de los seguidores de la bicolor, que desde muy temprano armaron la fiesta en los exteriores de este hotel.

“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”, se escuchaba cantar una y otra vez a hinchas y a la banda ‘La Blanquirroja’ de Barcelona. Esta escena se ha repetido durante los 13 días de estadía de la bicolor en tierras catalanas. La afición siempre aguardaba a los seleccionados a su regreso de los entrenamientos con la esperanza de recibir un saludo, un autógrafo o una fotografía.

Hinchas despiden a Perú del hotel en Barcelona | VIDEO: América Tv

En varias ocasiones, algunos de los jugadores lograron acercarse a los hinchas para cumplir el ansiado deseo. Incluso han tenido gestos y detalles a manera de agradecimiento como Pedro Gallese al regalar sus guantes a un pequeño admirador que le aclamaba vía Twitter. Lo mismo en el duelo frente a Nueva Zelanda, cuando el ‘Pulpo’ reaccionó al cartel de una niña en las tribunas: “San Gallese, regálame tus guantes”, siendo el resultado final una escena emocionante para la pequeña al recibir lo que pedía con ilusión.

Un gesto similar ocurrió con Gianluca Lapadula al cumplir el sueño de la niña Lucero, quien pudo conocer al ‘Bambino’, su futbolista favorito.

La selección peruana llegará cerca de las 10 de la noche (hora local) a Doha, Qatar para seguir con las prácticas. Video: André Huallpa.

La música y el aliento no ha dejado de sonar en ningún momento por parte de los hinchas de la ‘Blanquirroja’ quienes armaron la ‘fiesta’ hasta que los buses, con rumbo al aeropuerto de Barcelona, dejaran las instalaciones del hotel.

Asimismo, se estima que los convocados sean igualmente recibidos entre barras y cánticos de apoyo a su llegada a Doha pues la ‘mejor hinchada del mundo’ ya se encuentra en la capital qatarí con la expectativa de celebrar el triunfo peruano tras haber obtenido la sexta clasificación a la Copa del Mundo en la presente edición.

La llegada del plantel a Qatar está pactada para las 10:00pm (hora qatarí) y 2:00pm (hora peruana). Al día siguiente, entrenarán e intensificarán los últimos detalles. Siendo el domingo 12 de junio el último día de trabajos desde las 9:30am (hora local).

La ‘bicolor’ y la escuadra oceánica se verán las caras el lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, de la ciudad de Rayán en suelo qatarí, el mismo escenario donde los australianos derrotaron a EAU, mientras que los peruanos lo hará un día antes del cotejo que dará el penúltimo boleto al Mundial Qatar 2022.

