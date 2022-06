Ernesto Bustamante propuso que Subcomisión de Acusaciones no sesione este lunes 13 debido al Perú vs Australia

Ernesto Bustamante pide que subcomisión no sesione este lunes 13 por el repechaje entre Perú vs. Australia.

Desde el Congreso de la República, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, propuso que la siguiente sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sea el martes 14, y no el lunes, día del cotejo internacional.

La reprogramación se da debido a que no hubo el quórum reglamentario para lograr un debate y, posteriormente, decidir si se denuncia o no constitucionalmente a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y al expresidente Manuel Merino de Lama.

En ese sentir, el legislador naranja consideró, ante la presidenta de la subcomisión, Rosío Torres, que se reprograme la sesión para este martes, en busca de evitar cruzarse con el partido de la selección peruana.

“Sugiero que el lunes no se convoque, recordemos que hay un partido de fútbol de interés nacional y eso podría ser una justificación para que muchos no asistan. Propongo que sea el día martes en cualquier momento del día. Miércoles es un día de pleno, así que nos queda lunes o martes y lunes es día de fútbol”, interino Bustamante.

Sin embargo, esta sugerencia no fue bien recibida por todos en el mencionado grupo de trabajo. Su correligionaria, Martha Moyano, se mostró en contra de la iniciativa y manifestó que un partido de futbol, que dura solo 90 minutos, no puede ser prioridad sobre denuncias pendientes.

Ante ello, el biólogo molecular alegó que su propuesta no es a favor de que él pueda ver tranquilamente el repechaje entre Perú vs. Australia, sino que lo hace por los demás miembros de la subcomisión. “No es mi pensamiento, sino que más bien otros podrían considerar que están celebrando o llorando el resultado del partido para no asistir”, concluyó.

Finalmente, se acordó que la sesión pendiente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se reprograme para este martes 14, a las 8 de la mañana , un día después del tan esperado partido.

Cabe destacar que no se llegó al quórum reglamentario debido a que Waldemar Cerrón, Alfredo Pariona, María Taype (Perú Libre), Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), José Jerí (Somos Perú) y Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) no se presentaron a la sesión que fue agendada para hoy a las 11:00 a.m. Édgar Reymundo, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú (JPP) fue el octavo ausente, pero fue el único congresista que tenía licencia.

Patricia Chirinos, de Avanza País, había pedido priorizar la denuncia contra Boluarte, a quien se le acusa de firmar documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante su gestión como funcionaria pública pese a que el artículo 126 de la Constitución hace referencia a la incapacidad de los de Estado para ocupar otros cargos públicos durante su gestión.

También estaba pendiente evaluar el informe final de Alejandro Cavero en el que se recomienda archivar la acusación contra Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de los jóvenes Brian Pintado e Inti Sotelo durante el 14N.

“Hemos sido testigos de un nuevo boicot contra un proceso legítimo hacia una alta autoridad del Estado. Congresistas oficialistas se ausentaron sin dar ningún tipo de justificación a la comisión. Pasó lo mismo de la acusación constitucional contra el presidente de la República”, dijo el legislador Alejandro Muñante, uno de los congresistas que estuvo presente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

