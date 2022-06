San Juan de Lurigancho: capturan a sujeto que degolló a hombre tras discusión

Implicado cuenta con antecedentes por haber estado recluido en centro penitenciario.

Capturado. Un lamentable hecho se registró el pasado 6 de junio en Zarate, San Juan de Lurigancho, cuando el identificado como Martín Ramos Tornicelli más conocido como ‘Locura’, degollara y asesinara a Jesús Vera Álvarez, luego que ambos hubieran tenido una discusión.

Vecinos del sector intentaron ayudar al agraviado de este hecho cuando este yacía en el pavimento, luego de haber sido acuchillado; no obstante, el intento de ayuda fue en vano, pues, minutos después perdería la vida.

‘Locura’ huyó de la escena del crimen embarrado con la sangre de su víctima llegando desde el distrito de San Juan de Lurigancho hasta la Victoria. No obstante, en un paciente trabajo de seguimiento por parte de la policía, el sujeto logró ser capturado.

“Personal de la Seincri comienza a recabar información por estos lugares y se llega a tener la información que presuntamente esta persona estaría en el distrito de la Victoria, exactamente en Aviación en el paradero de Gamarra. Hasta ahí llegó el personal de Zarate y logra detenerlo”, informó el coronel Wilfredo Infante, jefe de la división policial Este I.

Según información policial el presunto homicida ha estado recluido en dos ocasiones en centros penitenciarios por haber cometido diversos ilícitos. El vocero de la policía, brindó los detalles sobre cómo es que Ramos Tornicelli acabó con la vida de su víctima.

“El crimen se cometió cuando estos dos estaban en una pelea, el presunto autor de este ilícito saca un arma blanca y le produce un corte profundo en el cuello mortal y como consecuencia de ello fallece esta persona y es que este hombre se da a la fuga”, relataron.

Crimen en San Juan de Lurigancho. VIDEO: Panamericana TV

HOMICIDA CUENTA SU VERSIÓN

Fue el mismo ‘Locura’ quien detalló por qué es que finalmente decide hacer uso de una cuchilla para agredir a Jesús Vera y posteriormente causarle la muerte.

“Yo no lo he matado, yo solo le he cortado la cara. Lo hice porque miré lo que estaba haciendo, me estaba agarrando y me estaba pegando, si no era él era yo, era él o yo. Yo no he querido matarlo”, precisó el verdugo.

El detenido Martín Ramos Tornicelli fue dispuesto ante las autoridades y será procesado por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.

