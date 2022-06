Perú vs Australia: los seleccionados peruanos que estuvieron en el último partido ante los ‘Socceroos’

La selección peruana venció con goles de Carrillo y Guerrero. Foto: FIFA.

Perú y Australia se volverán a ver las caras, pero esta vez será en el marco del repechaje al Mundial de Qatar 2022. La última y única vez que se habían visto fue en la fase de grupos de la copa del mundo Rusia 2018, cuando la selección peruana terminó venciendo por 2-0 y consiguiendo sus primeros tres puntos en la competencia. Algunos futbolistas de la plantilla dirigida por Ricardo Gareca volverán a estar disponibles ante los ‘Socceroos’.

La selección peruana formó de la siguiente manera por la tercera fecha del grupo C de la máxima fiesta del fútbol el pasado 26 de junio del 2018: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Del once que salió esa tarde en el estadio Olímpico de Sochi, siete podrían volver a jugar un partido ante los ‘canguros’. El central del Atlas, que jugó como titular como zaguero por izquierda, y el ‘Depredador’, que fue el delantero, no fueron convocados por el ‘Tigre’ para esta ocasión y quedan totalemente descartados. Mientras que, la ‘Sombra’ y el ‘Orejas’, que jugaron como central por derecha y extremo por izquierda, respectivamente, no se perfilan como titulares para este lunes y pueden perder el partido.

Los demás jugadores es casi seguro que repitan el plato en el Ahmad bin Ali Stadium. La únicas dudas hasta este miércoles eran el futbolista del Celta de Vigo y el lateral derecho de Boca Juniors, pero ya entrenaron a la par de sus compañeros y seguramente estarán en el cotejo por la repesca mundialista.

Además, esa día en la banca de suplentes estuvieron José Carvallo, Carlos Cáceda, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Nilson Loyola, Alberto Rodríguez, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Paolo Hurtado, Andy Polo y Raúl Ruidíaz. De estos profesionales, solo cinco podrán jugar ante Australia, los otros no fueron convocados.

Es importante resaltar que Jefferson Farfán fue parte de la lista de 23, pero ante Francia sufrió una molestia y no fue considerado para el último compromiso. La ‘bicolor’ llegaba eliminado a este duelo, pero buscaba un triunfo para cerrar su participación de la forma más digna posible.

Recordemos que Cáceda, el ‘Mudo’, el lateral izquierdo de Sporting Cristal, el ‘Caballito’, el futbolista de Universtario de Deportes y el delantero del Seattle Sounders, no fueron requeridos por el estratega argentino para este vital compromiso.

Carrillo y Guerrero le dieron la victoria a Perú ante Australia en Rusia 2018. (Video: ESPN).

LOS CONVOCADOS POR GARECA PARA EL REPECHAJE

ARQUEROS: Pedro Gallese, José Carvallo y Ángelo Campos.

DEFENSAS: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Christian Ramos, Alexander Callens, Luis Abram, Miguel Trauco, Marcos López.

VOLANTES. Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles y Raziel García.

DELANTEROS: André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva, Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño.

Ricardo Gareca tiene a cuenta clasificar a la selección peruana por segunda vez consecutiva (Foto: FPF)

FECHA, HORARIO Y ESTADIO DEL PARTIDO

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

