Ricardo Gareca y Néstor Bonillo hablaron sobre Australia y la climatización en el estadio del repechaje en Qatar

Ricardo Gareca y Néstor Bonillo hablaron sobre Australia y la climatización del estadio del repechaje.

La selección peruana se encuentra a menos de una semana de disputar el partido del repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Se definió que el rival es Australia, que venció a Emiratos Árabes Unidos y aseguró su pase a la siguiente fase. Justamente, Ricardo Gareca y su comando técnico pudieron presenciar el accionar de los ‘Socceroos’ en tierras qataríes y dio a conocer sus impresiones.

Esto se llevó a cabo al finalizar dicho duelo. La reportera de América Deportes, Romina Vega, alcanzó al ‘Tigre’, quien se encontraba junto a Néstor Bonillo, Sergio Santín, Lucas Argento, Agustín Lozano y Antonio García Pye en los exteriores del Ahmad bin Ali Stadium. En eso, le interrogó acerca del partido y el desenvolvimiento de los australianos, sin embargo, no quiso explayarse y apenas dijo algunas palabras.

“Todo bien, un partido intenso. Ya no voy a hablar. No me preguntés porque no voy a hablar. Ya saben que es Australia, ya lo conocen, así que vamos a prepararnos con todo”, expresó el entrenador argentino.

Por su parte, el preparador físico de la ‘blanquirroja’, Bonillo, sí mencionó sus apreciaciones. “ Es un equipo muy combativo, ya lo tenemos ‘mapeado’. Acordate que lo hemos enfrentado, así que tenemos varios jugadores que han jugado con nosotros. Sabemos que son fuertes. Es un equipo persistente”, declaró.

Australia 2-1 Emiratos Árabes Unidos: resumen del partido por 'play-off' rumbo al repechaje Qatar 2022. (Video: ESPN).

La comunicadora en mención trató de seguir sacando más información al especialista ‘gaucho’ y le preguntó sobre si los dirigidos por Graham Arnold han mejorado con respecto a la versión del 2018. “No sé si se ha potenciado. La Australia que nos enfrentó a nosotros en el Mundial, acuérdense que tenía que ganarnos y podría tener hasta posibilidades de clasificación (a octavos). Era una buena Australia y hay varios jugadores que ya los conocemos”, aseguró.

En efecto, tanto peruanos como australianos ya se vieron las caras en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En aquella oportunidad, era el tercer y último partido de la fase de grupos y los oceánicos tuvieron las chances mínimas de acceder a los octavos de final. No obstante, cayeron ante un combinado patrio a través de los goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

Hay varios jugadores de esa vez que podrían volver a enfrentar a Perú, como el arquero y capitán Mathew Ryan, el lateral izquierdo Aziz Behich, el volante Mathew Leckie, entre otros. Por tal motivo, el cuerpo técnico ya habría analizado y comprobado las fortalezas y debilidades de los oceánicos.

TEMPERATURA EN EL ESTADIO

Por otro lado, Bonillo también se refirió a la famosa ‘climatización’ de los estadios en Qatar, algo que pudo comprobar en el cotejo al que asistieron. “El clima estuvo bárbaro. Nosotros estábamos en el estadio con saco, es más, teníamos frío en los pies. Estaba muy agradable la temperatura. De acuerdo con lo que nosotros teníamos presupuestado, no va a ser un inconveniente, afortunadamente ”, dijo.

El entrenador y el preparador físico hablaron sobre el próximo rival de Perú y también sobre el clima en Qatar. | Video: Canal N

Y es que el clima en Qatar ronda entre los 30 a 50 grados. De ahí que la práctica del fútbol y los encuentros se desarrollan en un horario nocturno. Ahora, a pesar de que incluso esto puede persistir en esas horas, los recintos deportivos cuentan con su propio aire acondicionado. De esta forma, tanto el público en las tribunas, como los jugadores puedan sentir un ambiente adecuado y, en el caso de los últimos, puedan desempeñarse óptimamente.

“Hay mucha humedad en los exteriores, muchísimo calor. En la noche ha bajado bastante y está más manejable, pero en los interiores del estadio, precisamente en la tribuna donde estaba Ricardo Gareca y su comando técnico en occidente, tiene el aire acondicionado en los asientos. En esa zona están las salidas de aire”, añadió Romina Vega.

DATO:

Toda la delegación peruana que viajó a Qatar para ver el Australia vs Nueva Zelanda, partió a Barcelona una vez culminó el partido para continuar con la preparación de la selección nacional.

Aire acondicionado debajo de los asientos del Ahmad bin Ali Stadium, escenario del repechaje. | Foto: Getty Images

