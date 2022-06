Periodista australiano no cree que su selección haya mejorado respecto al 2018, pero ve posible la clasificación

Periodista australiano tuvo palabras sobre el repechaje y el nivel de los 'Socceroos'.

La selección de Australia se ganó el derecho de jugar el repechaje ante su similar de Perú luego de derrotar a Emiratos Árabes Unidos en el Play-Off de Asia previo al Mundial de Qatar 2022. El cotejo será el lunes 13 de junio y las ansias están al máximo. En ese sentido, un periodista del país oceánico habló sobre el nivel de su equipo y no lo ve mejor con respecto al del 2018, aunque el hecho de jugar un solo partido considera que le da cierta ventaja.

Michael Zappone, quien trabaja para el medio australiano ‘10 Football’, habló para el programa ‘Zona Mixta’ de Movistar Deportes y fue consultado sobre el último enfrentamiento entre la ‘bicolor’ y los ‘Socceroos’, el cual se llevó a cabo en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

“Creo que cuando nos enfrentamos a Perú la última vez en el Mundial estuvimos muy cerca. En el estadio Perú fue un equipo muy fuerte con un apoyo impresionante. Parecía que estábamos jugando en Perú. Una gran atmósfera, pero sí creo que hemos perdido mucha experiencia de ese equipo”, comentó el especialista.

En aquella ocasión, Ricardo Gareca encabezó a un elenco que venció por 2-0 a su rival con las anotaciones de André Carrillo y Paolo Guerrero. Tim Cahill era uno de los puntos altos de Australia, así como el volante Tom Rogic o el delantero Tomi Juric, todos ausentes para esta ocasión.

Acto seguido, dejó el siguiente cuestionamiento. “Una buena pregunta sería, ¿ha mejorado Australia desde el último enfrentamiento ante Perú hace cuatro años? Honestamente, no lo creo ”, enfatizó, dando a entender que el combinado de Oceanía más ha perdido gente de experiencia y de nivel, que la posibilidad de potenciarse.

Michael también reflexionó sobre el hecho de que el repechaje es a un solo encuentro y se mostró optimista por las condiciones que puedan favorecer a Australia. “En un partido todo puede suceder y creo que es la mejor chance de Australia. A veces solo necesitas un poco de suerte, un desvío, una posición adelantada, un penal o algo similar. Realmente creo que le da chances a Australia para clasificar el jugar un solo partido”, sostuvo.

TRANSICIÓN EN LOS ‘SOCCEROOS’

Por otro lado, el comunicador reconoció que los dirigidos por Graham Arnold vienen atravesando por una etapa de cambios en cuanto al plantel y el nivel no es el mismo que el de antes. “Australia como equipo está pasando por una fase de transición. Ahora estamos en una situación en la que muchos de nuestros seleccionados juegan en la liga local, tenemos otros en ligas asiáticas y algunos en Europa, pero no muchos al más alto nivel. Así que es un periodo difícil y una clasificación complicada para el equipo”, aseguró.

FIGURAS DE AUSTRALIA

Ahora, si bien admitió que en su equipo no cuentan con estrellas, resaltó al arquero Mathew Ryan y al volante Ajdin Hrustic como sus mejores hombres. “No contamos con una superestrella. Cuando miras a los equipos anteriores, siempre habíamos tenido alguna. Mathew Ryan, en el arco, es uno de los mejores jugadores, es nuestro líder. Actualmente está jugando en España, pero el problema es que no está teniendo partidos, es el portero suplente en su club. No juega todas las semanas, pero es muy seguro y un gran líder. Creo que será de vital importancia en este partido”, explicó.

En el caso del mediocampista del Eintracht de Frankfurt, declaró que ha tenido una buena temporada y que “es un volante creativo, un especialista en la pelota parada y aporta mucho en el mediocampo. Será interesante verlo”.

Michael Zappone habló acerca de las posibilidades de los 'Socceroos' en el repechaje y el cambio que han tenido desde el 2018. | Video: Movistar Deportes

