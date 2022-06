Carlos Neuhaus: “Los empresarios hoy son bastante cautos y esperanun panorama claro para invertir su dinero” | ENTREVISTA

El empresario dijo que las empresas privadas están pagando dividendos a sus accionistas y no están reinvirtiendo sus ganancias ante esta situación de incertidumbre en el país.

Ante la actual crisis política y económica que atraviesa el país y la falta de liderazgo del Ejecutivo para llevar a cabo una mejor gestión en proyectos de infraestructura y propiciar un buen clima para las inversiones, Infobae entrevistó a Carlos Neuhaus, empresario y presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), quien comenta sobre la coyuntura económica, comercial y de inversiones en el país.

¿Cuál es su perspectiva sobre la situación económica actual del país ante la continua crisis política entre el Congreso y el Ejecutivo?

Hay una preocupación seria por la situación país. No es un ambiente estándar de tranquilidad como lo había en años anteriores. El Perú, desde el 2016, se ha sumergido en una situación de conflicto político, cuando la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, perdió por un estrecho margen contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, desde ese momento los conflictos entre Ejecutivo y Congreso con los siguientes gobernantes no ha parado y hoy estamos pagando las consecuencias.

¿Cuáles han sido esas consecuencias que han debilitado política y económicamente al país?

En las últimas elecciones hubo dos opciones opuestas entre la derecha y la izquierda. Ganó la opción radical con un margen bastante estrecho; y esto nos ha llevado a que nos encontremos con un presidente [Pedro Castillo] sin preparación y con muchos cuestionamientos. La consecuencia es que ha llevado al país a un deterioro de la gestión pública, ya que se nombra a ministros que no dan la talla y a funcionarios sin experiencia.

¿Esta situación de cambios constantes de ministros en las diferentes carteras cómo impacta económicamente al país?

Es grave, ya que hoy vemos que el Ejecutivo no está ejecutando el presupuesto público eficientemente en las diferentes carteras. En lo que va del año, solo se ha ejecutado el 20% y queda un 80% por ejecutar entre junio a diciembre. En ese sentido, tener un gabinete inestable, donde se cambian viceministros y funcionarios en puestos importantes; y se ponen a personas sin capacidades afecta enormemente a la gestión pública. Además, resulta increíble, ya que en el país hay muchas necesidades por atender como la crisis alimentaria y la recuperación económica. Hoy vemos que hay una resiliencia por parte de nuestra gente que sigue batallando el día a día porque tiene que generar dinero para subsistir.

¿Este escenario como afecta a la inversión privada en el país?

Hoy la inversión privada está paralizada, salvo la que ya estaba encaminada de años anteriores. El sector minero no está avanzando debido a los conflictos sociales. Lo que está ocurriendo es que las empresas privadas están pagando dividendos a sus accionistas y no están reinvirtiendo sus ganancias ante esta situación de incertidumbre. Lo que es preocupantes es que con los desembolsos de la CTS y los fondos de pensiones -dinero que estaba dedicado a la inversión- hoy se va a ir al consumo. Y si no hay inversiones y hay solo consumo, puede pasar como en el primer gobierno de Alan García un fenómeno que nos llevó a la hiperinflación, el desempleo y a la informalidad . En, ese sentido, vemos que desde el gobierno hay un desconocimiento total de cómo funciona la economía y no han aprendido nada de experiencias pasadas.

¿Cómo podríamos salir de esta complicada situación económica?

Esperemos que haya al menos un proyecto minero importante para que cambie esta situación. El sector minero es vital para el sostén económico del país; sin embargo, hoy vemos a este sector económico indefenso, debido a que es inaudito a que haya quema de campamentos mineros sin que el Estado haga algo al respecto. Con las reservas económicas que tenemos, tal vez podamos aguantar un poco más. Asimismo, esperamos que el gobierno pueda asumir un liderazgo que no tenga dudas de su idoneidad, donde se elija gente con buena reputación y experiencia para sacar al país adelante.

¿Cómo analiza el desempeño de la inversión pública del Perú durante este año? ¿Qué proyectos debería priorizar el gobierno?

Como mencioné anteriormente, el Estado solo ha ejecutado el 20% del presupuesto público. Hay grandes brechas en infraestructura de salud, educación, vías de comunicación, entre otros que se necesita trabajar. Los grandes planes de inversión pública están durmiendo en los “sueños de los justos”. Lo único que se tiene que hacer es rescatar esos proyectos de infraestructura que están en cartera y ponerlos a andar. En la refinería de Petroperú se ha gastado cerca de US$ 6 mil millones en ingeniería; y ahora, se ha aprobado unos US$ 750 millones de aporte de capital en una empresa que no es rentable y solo subsiste. Esto lo menciono porque el gobierno debe poner foco primero a ejecutar proyectos de infraestructura de agua, desagüe, luz, vivienda y educación donde tengamos buenos ambientes de estudio.

INVERSIONES PRIVADAS

¿Cómo evalúa el desempeño de las inversiones privadas en el país?

Las empresas que ya iniciaron un proyecto de inversión le salen más a cuenta continuar con ese proceso y terminarlo; pero el que aún no ha iniciado su proceso de inversión lo ha puesto en pausa hasta que el panorama se perfile un poco más. El Perú va a seguir operando porque la informalidad es inmensa. Lo que están esperando los empresarios es que la economía del país se comience a destrabar para que el sector privado se reactive y cumpla su rol de generador de empleos.

¿Cómo se percibe actualmente la confianza del sector empresarial en el Perú con respecto a las inversiones?

Hay una correlación paralela, baja la confianza empresarial bajan las inversiones. Cuando mejora la confianza, la gente comienza a invertir, pero hoy se ve que hay mucha gente que está sacando su dinero del Perú, esto no se ve hace bastante tiempo. Antes el flujo neto era mayor, a muchas personas no se les ocurría poner su dinero fuera. Según el Banco Central se ha perdido como US$ 20 mil millones del país ante los riesgos y peligros de la economía. Es por ello, que los empresarios hoy son bastante cautos y esperando que haya un panorama claro para invertir su dinero.

En el desarrollo comercial, ¿este año habrá más inversiones en proyectos de malls y viviendas?

Los centros comerciales siguen andando porque hay una demanda fuerte en el país, pero no se están haciendo nuevos proyectos, solo se están haciendo los proyectos que ya estaban encaminados. Hay proyectos importantes de conglomerados comerciales del exterior que están en proceso y siguen su curso, tal como es el caso como Mall Aventura en Iquitos y San Juan de Lurigancho. También, hay grupos locales como Intercorp que está sacando un par de proyectos y otro grupo que se están sacando adelante el proyecto de remodelación de Camino Real. Por otro lado, hay constante construcciones de vivienda, este sector no se ha detenido; y se están sacando adelante proyectos para los niveles socioeconómicos A, B y C. Hoy vemos proyectos de departamentos en distritos como Magdalena y San Miguel, así como en la avenida Colonial y en la avenida Venezuela en el centro de Lima; sin embargo, no hay proyectos de departamentos de lujo. Otro sector que se ha reactivado es el automotriz, a pesar de las crisis se están vendiendo autos económicos.

¿Cómo observa el panorama en el sector retail?

Este año el sector retail vamos a verlo un poco mejor que el anterior año en ventas. Esto va a permitir a que algunas empresas salgan de las dificultades económicas que atravesaron durante la pandemia. Pero donde va a ver una mayor recuperación es en los locales de entretenimiento como los cines, restaurantes y juegos para niños. Además, debido al Día del Padre y el Mundial de fútbol en Catar se va haber mayor demanda en la compra de televisores y adquisición de camisetas en el sector textil; también las agencias de viajes van a ganar si el Perú clasifica al mundial.

RECONOCIDO COMO EMPRESARIO DEL AÑO

La Asociación Empresarial IPAE eligió a Carlos Neuhaus como el “Empresario del Año” en la reciente edición del Premio IPAE 2022. El líder empresarial recibió este galardón por su destacada trayectoria como gerente de diversas industrias, así como por la realización de importantes proyectos públicos y privados que han contribuido de manera positiva en determinados sectores del país, como el deporte y el desarrollo comercial.

Como parte de su trayectoria, Neuhaus ha desempeñado importantes cargos de gerencia y miembro de directorios, tanto en el sector público y como privado, del sector industrial, financiero, inmobiliario, agrícola, comercial, entre otros. Del mismo modo, ha sido parte de instituciones sin fines de lucro de apoyo social, relacionadas con la salud, cultura, nutrición y el deporte.

