Lanzan “Mi bebito fiu fiu” en caporal y las redes enloquecen con nueva versión

Esto no para. Y es que el éxito que ‘Mi bebito fiu fiu’ está alcanzando límites insospechados. Ya no solo causa sensación en las redes sociales y la gente no se cansa de bailarla en fiestas y discotecas. El público se está inventando nuevas maneras de seguir disfrutando la creación de Tito Silva Music.

Y es que según se puede ver en un vídeo publicado en la plataforma de Tik Tok, un grupo de jóvenes músicos ha decidido aprovechar la popularidad de ‘Mi bebito fiu fiu’ y crear su propia versión, para deleite de los fans del pegajoso tema.

Pero no son los únicos que se han atrevido a hacer algo parecido. Hay otros que, también haciendo sus propias versiones , le han cambiado de idioma, de género y hasta el estilo de interpretarla. La idea de todos ellos es que se convierta en tendencia nuevamente gracias a ellos.

Uno de los que sí lo ha logrado es este grupo de muchachos que, acompañados de un niño en las voces, ha desatado una ola de comentarios positivos tras escuchar la versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ pero en estilo caporal. El pequeño intérprete no es otro que Gianfranco Bustíos, quien hace algún tiempo fue ganador del programa de canto ‘La Voz Kids’.

Como era de esperarse, el clip ha causado sensación en todas las redes sociales donde ha sido visto y ha generado cientos de comentarios positivos por interpretar un tema popular con un estilo muy peruano.

“Jajajajjajaja ya noooo puedo XD, Que bueno que nací en Perú”, “esto ya salió de control”, “Ahora falta en huayno”, “a caray ya imaginé la coreografía”, “Profesores de danza una nueva canción para practicar en el cole”, “la mejor versión, hermosa voz sigue adelante tienes mucho futuro bendiciones”, son solo algunos de los mejores mensajes que se pueden ver en el post.

Además, el vídeo ya alcanza casi las 747 mil reproducciones en la plataforma de Tik Tok. También ha alcanzado los 51 mil me ‘gusta’. Sin duda otro éxito de ‘Mi bebito fiu fiu’.

LA INSPIRACIÓN

El responsable principal que la ola de ‘Mi bebito fiu fiu’ parezca salirse de control es el talentoso producto musical e influencer Tito Silva Music.

El joven músico encontró la inspiración en un reportaje de un dominical que acusaba al expresidente de la república, Martín Vizcarra, de infidelidad con la excandidata al Congreso por Somos Perú, Zully Pinchi.

En los supuestos chats presentados como evidencia se pueden ver mensajes como “eres mi bebito” y “fiu fiu”. Material que ha servido como inspiración para desatar este incendio musical que enamora y saca una sonrisa a más de uno.

Otra muestra de la locura en la que está convirtiendo ‘Mi bebito fiu fiu’ es el experimento que realizó un DJ hace unas semanas. Y es que mientras programaba la música electrónica que sonaba en el lugar, de un momento a otro sonaron los primeros acordes del éxito del año, hasta el momento, y la locura se desató. Pues todos los asistentes la reconocieron al instante y no dudaron en cantarla a viva voz y a bailarla como si no hubiera un mañana.

VIZCARRA MISMO LO FESTEJA

‘Mi bebito fiu fiu’ se está convirtiendo en un éxito tan grande que hasta el mismo exmandatario se atrevió a felicitar al autor, Tito Silva Music, por su ingenio y su talento.

“Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos como Tito Silva Music; que toma parte de nuestras declaraciones y las convierte en temas que son del agrado de la población”, expresó Martín Vizcarra en un vídeo de su cuenta de Facebook.

