Magaly Medina y la vez que lloró al recordar que se distanció de Rodrigo González: “Le dije te extraño”

La vez que Magaly Medina lloró por Rodrigo González. (Foto: Captura de Latina)

Aunque Rodrigo González en más de una ocasión ha dicho que Magaly Medina es su madrina televisiva, en la actualidad ellos dos no llevan una buena relación, pues el popular ‘Peluchín’ en más de una ocasión ha tildado de ‘mezquina’ a la ‘Urraca’, indicando que ella siempre lo quiso fuera de la televisión, al punto de impedir su ingreso a ATV cuando renunció a Latina.

Sin embargo, pese a que sus diferencias son públicas, la polémica periodista dejó de lado los enfrentamientos con el conductor de Willax Televisión para darle su total respaldo por la difícil situación que se encuentra atravesando en estos momentos, pues la policía intentó detenerlo.

A raíz de ello, en las redes sociales los fans de ambas figuras del mundo del espectáculo recordaron que ellos en algún momento tuvieron una buena relación, al punto que solucionaron sus diferencias una vez en vivo.

Este episodio sucedió en octubre del 2015, cuando Magaly Medina invitó a su programa a Rodrigo González, quien llegó acompañado de su entonces pareja. Durante la conversación, ambos derramaron algunas lagrimas al recordar que estuvieron distanciados durante un largo tiempo.

En esa misma entrevista ‘Peluchín’ dejó al descubierto que tenía una mala relación con Alfredo Zambrano, pues no estaba de acuerdo en la forma que él la trataba, por lo que siempre le recomendaba que se alejen o terminen, pero ella cuando se amistaba con el notario le contaba lo que le había dicho su amigo.

“Tú me cuentas que tienes un problema con tu ex y yo te voy a decir que no lo permitas, no te dejes, y tú lo permitías por amor, luego regresabas y le contabas, generabas una enemistad entre él y yo. Las conversaciones entre amigos, deben quedar entre amigos ”, dijo.

Por su parte, Magaly Medina dio a conocer que para ella era bastante doloroso estar distanciada de Rodrigo González, por ello, decidió dar el primer paso para que se lleguen a reconciliar. Mientras contaba lo que había sucedido, la ‘Urraca’ no pudo evitar quebrarse.

“Un día estaba en m cuarto haciendo la maleta para Punta Cana y metía mis cosas, decía: “¿Por qué no está Ro acá? ¿Por qué no estoy hablando con él? (…) Voy al aeropuerto, estábamos en el salón vip tomando el desayuno y de pronto veo entrar a Rodrigo (…) Me quedé como en shock (…) Se me hacían agua los ojos de tenerte y no hablarte, cuando te despediste te dije: ‘Te extraño’ ”, manifestó.

Magaly Medina se solidarizó con Rodrigo González luego de su fallida detención. A raíz de ello los usuarios recordaron la buena amistad que alguna vez tuvieron.

MAGALY MEDINA HABRÍA IMPEDIDO INGRESO DE RODRIGO GONZÁLEZ A ATV

Rodrigo González dejó entrever que Magaly Medina habría hecho hasta lo imposible para que no llegue con un programa de espectáculos del mediodía a ATV, pues ella quería ser la única de ese canal que toque esos temas, por lo que tiene diferencias fuertes con Andrea Llosa.

“A mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿por qué ha minimizado tu programa? ¿por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supone que es tu amiga?’”, dijo.

“Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas. Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros ”, señaló.

