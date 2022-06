Santa Anita: hallan cuerpo sin vida de mujer que fue reportada como desaparecida hace una semana

Mujer fue vista por última vez el jueves por la noche.

Culminó en tragedia. El pasado viernes 27 de mayo, Reyna Fernández Saucedo (41) fue reportada como desaparecida, luego de no retornar a su vivienda tras haber salido con un amigo suyo una noche antes.

Los familiares de la víctima no mostraron mayor preocupación en un primer momento, ya que, según pudieron referir, mantuvieron una comunicación, vía WhatsApp, en donde la supuesta víctima les indicaba a sus hijos que debía realizar un viaje de urgencia hasta Tumbes. No obstante, con el pasar de los días y sin tener mayor detalle de su progenitora, los hijos decidieron interponer una denuncia por desaparición sobre su no habida madre.

Es así que, el pasado 1 de junio en compañía de los efectivos policiales, los hijos y demás familiares de Fernández Saucedo, llegaron hasta una habitación de un hotel ubicado en la avenida Santa Ana, en el distrito de Santa Anita que era alquilado por la pareja de desaparecida y fue allí que encontraron los restos de la madre de familia.

“Ayer en la mañana vinimos y el dueño no nos permitió ingresar y hoy día en la mañana vinimos con la policía y ahí recién nos dejaron ingresar, entramos y encontramos el cadáver”, indicó desconsolado uno de los hijos de la ultimada.

FAMILIARES SOSPECHAN DE PAREJA

En otro momento se refirieron a esa comunicación que se mantuvo con la agraciada que, al parecer no habría sido la víctima quien envió dichos mensajes.

“Es algo que no se puede creer, el que es de Tumbes es el que está arriba en el cuarto. Según lo que me comentó a mí (la pareja), él trabaja en una fábrica de tela”, mencionó.

Identificado como Richard Dicson Campaña Seminario (28), mantenía una relación con Reyna desde hace 4 meses y los familiares han pedido a las autoridades que puedan dar con el paradero de este hombre que, tras lo sucedido, se encuentra como no habido.

CUCHILLO CON SANGRE

Según información preliminar ofrecida por la PNP, en la escena en donde se encontró a la víctima, se halló un cuchillo con sangre, además de algunas de las pertenencias de la mujer con lo que se podría presumir que, habría sido asesinada.

Los peritos de criminalística y los representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar en donde yacían los restos de la mujer que estuvo desaparecida al menos una semana y esperan poder encontrar indicios de quién cómo y cuándo es que perdió la vida.

SEGUIR LEYENDO