Exportaciones peruanas de alimentos a Corea del Sur sumaron US$ 74 millones

A Corea del Sur se destaca la exportación de uvas frescas, mangos, frijoles, bananas, jengibre, fresas, mariscos, entre otros productos.

Entre enero y febrero del presente año, los envíos de alimentos peruanos a Corea del Sur sumaron US$ 74 millones 3 mil, reflejando un crecimiento de 42.7 % en comparación al mismo lapso de tiempo del 2021 (US$ 51 millones 834 mil), representando más del 9 0% del total de exportaciones no tradicionales a ese destino, según reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La agroindustria (US$ 37 millones 412 mil) presentó una variación positiva de 26.3 %, destacando productos como uvas frescas (US$ 15 millones 150 mil) y mangos frescos o secos (US$ 12 millones 504 mil). Otros fueron mangos sin cocer o cocidos en agua, frijoles, bananas, jengibre, fresas, entre otros.

Por su parte, la pesca para consumo humano directo (US$ 36 millones 591 mil) se incrementó en 64.5 %, gracias a sus despachos de langostinos enteros congelados (US$ 15 millones 903 mil), pota preparada o en conserva (US$ 9 millones 252 mil) y pota congelada (US$ 5 millones 878 mil). Además de hígados, huevas y lechas; colas de langostinos, sucedáneos de caviar, entre otros.

Otros rubros del sector no tradicional que se exportaron a Corea del Sur fueron minería no metálica (US$ 2 millones 300 mil), químico (US$ 2 millones 172 mil), siderometalúrgica (US$ 1 millón 577 mil), textil (US$ 584 mil 424), confecciones (US$ 346 mil 010) y maderas (US$ 40 mil 288).

CIFRAS ANUALES

El 21 de agosto del 2011 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Perú y Corea del Sur. Desde ese año y hasta el 2021 (periodo enero-diciembre) los despachos nacionales con valor agregado a ese destino tuvieron una tasa anual de crecimiento de 15.5%.

En el 2021, la exportación de productos no tradicionales a ese destino llegó a los US$ 338 millones 674 mil, la cifra más alta de la última década, superando en 12% a lo alcanzado el 2020 (US$ 294 millones 334 mil) y en 9.4% obtenido el 2019 (US$ 309 millones 516 mil), cuando la pandemia por el Covid-19 aún no afectaba el comercio mundial.

SECTOR TRADICIONAL

Los envíos primarios alcanzaron US$ 330 millones 243 mil, una participación de 80.2% a pesar de presentar una contracción de -1.2%. La minería tradicional (US$ 185 millones 472 mil) fue la actividad más importante, destacando los minerales de cobre, los demás minerales de zinc y sus concentrados y minerales de plomo.

Otro rubro fue petróleo y gas natural (137 millones 604 mil), siendo el gas natural licuado el único producto comercializado. Además, se exportó agro tradicional (US$ 6 millones 010 mil) y pesca tradicional (US$ 1 millón 155 mil).

SOCIO COMERCIAL

Cabe precisar que Corea del Sur se ha convertido en el tercer destino de las exportaciones peruanas y en el quinto socio comercial del Perú. Permitiendo que el comercio bilateral se incremente en 19%, alcanzando US$ 3.800 millones. Lo anterior como resultado del Tratado de Libre Comercio y a la complementariedad de la estructura industrial de ambas naciones.

PROYECCIÓN

De acuerdo al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, las exportaciones peruanas podrían superar los 64,000 millones de dólares en el 2022.

Asimismo, el ministro indicó que las exportaciones peruanas lograron un récord al sumar 56,241 millones de dólares en el 2021, monto superior en 34.9% respecto al 2020.

Cabe resaltar que los productos peruanos llegaron a 170 mercados el año pasado. Y los principales destinos fueron China (33% del total), Estados Unidos (13%), Unión Europea (12%), Corea del Sur (5%) y Canadá (5%).

“Una sólida articulación público-privado y comunidad nos pueden hacer prever los siguientes resultados que esperamos lograr este año 2022: sobrepasar los 64,000 millones de dólares en exportaciones y llegar a 9,000 exportadores en todo el sector”, indicó el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo.

