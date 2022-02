Las exportaciones peruanas sumaron récord de 63.000 millones de dólares en 2021

Lima, 17 feb Las exportaciones peruanas alcanzaron un valor de alrededor de 63.000 millones de dólares en 2021, un 47,1 % y un 31,5 % superior al registrado en 2020 y 2019, respectivamente, lo que supone un nuevo máximo histórico, también en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (28,1 %). Según informó este jueves el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), las exportaciones no tradicionales (aquellas que no son minerales e hidrocarburos) registraron el año pasado un récord de 16.372 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 28,2 % en comparación con 2020 y de 18,5 % frente al año anterior. Este resultado respondió, principalmente, a los mayores volúmenes de envíos y, en menor medida, a los mejores precios en el mercado internacional. En concreto, el volumen exportado de exportaciones no tradicionales se incrementó en 20,2 % y 16 % con respecto a 2020 y 2019, respectivamente, por los mayores embarques de productos textiles, minero no metálico, siderometalúrgicos y agropecuarios. Este crecimiento, según detalló el BCRP, superó el promedio registrado en el país andino durante la última década y en la previa, cuando el volumen de ventas no tradicionales al exterior avanzó en 4,7 % (2012-2021) y 9,5 % (2002-2011), y no a tasas de dos dígitos. También alcanzaron un máximo histórico las exportaciones tradicionales, tras sumar 46.541 millones de dólares en 2021, con un crecimiento del 55,1 % en comparación al año anterior y de 36,8 % respeto a 2019. Esta recuperación estuvo liderada por los altos precios de los "commodities", que llegaron a marcar nuevos valores históricos y, en concreto, destacó el crecimiento del precio del gas natural (355,8 %) debido al clima más frío de lo esperado en Asia y de otros choques de oferta y demanda que afectaron el mercado de este producto. El volumen de ventas tradicionales al exterior repuntó un 10,4 % con respecto al año anterior, aunque aún se mantiene en niveles por debajo del periodo pre-pandemia. En 2020, debido a las medidas implementadas para enfrentar la pandemia de la covid-19, el total de exportaciones peruanas alcanzó un valor de 39.300 millones de dólares, una caída del 15,3 % respecto a 2019. Esta semana, el BCRP también dio a conocer que Perú registró un superávit comercial anual de 14.752 millones de dólares en 2021, un resultado alentado precisamente por el avance de las exportaciones, una cifra mayor en 7.000 millones en comparación con 2020. El año pasado, la economía peruana avanzó un 13,31 %, la mayor tasa desde que se tiene registro, luego de la histórica contracción que sufrió en 2020, cuando se desplomó un 11,12 % por los impactos de la pandemia.