Premios Heat 2022: fecha, hora y dónde ver a Yahaira Plasencia, Leslie Shaw y Álvaro Rod en la ceremonia

Tres artistas peruanos se encuentran nominados a los Premios Heat 2022. (Foto: Instagram)

Los Premios Heat 2022 se llevará a cabo este jueves 2 de junio en el país de República Dominicana. Cabe precisar que este evento premia a los mejores artistas de la música latina y tiene a tres peruanos nominados, entre los que destacan Yahaira Plasencia, Leslie Shaw y Álvaro Rod .

La expareja de Jefferson Farfán se encuentra nominada a la categoría de ‘Mejor artista tropical’ y compite con Gilberto Santa Rosa, Romeo Santos, Eddy Herrera, Gabriel Pagán, Marc Anthony y Carlos Vives.

Por su parte Álvaro Rod se encuentra nominado a los Premios Heat 2022 por ‘Promesa musical’, mientras que Leslie Shaw competirá en ‘Mejor Artista Región Sur (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú)’.

FECHA Y HORA PERUANA PARA VER LA CEREMONIA

Este jueves 2 de junio se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Heat 2022. En esta ocasión hay tres artistas peruanos se encuentran nominados y podrían llevarse un galardón. Para los que se encuentren en Perú y quieran seguir a su artista favorito podrán hacerlo a partir de las 4 de la tarde.

¿DÓNDE VER LOS PREMIOS HEAT 2022?

Si deseas ver el evento EN VIVO puede hacerlo a través del streaming de LosHeat.Tv. Además, puedes descargar la aplicación mediante el Google Play y App Store para seguir en directo a los artistas peruanos.

HORARIOS PARA VER LOS PREMIOS HEAT 2022

- Perú: 4:00 p.m.

- Ecuador: 4:00 p.m.

- Colombia: 4:00 p.m.

- México: 4:00 p.m.

- Chile: 6:00 p.m.

- Bolivia: 5:00 p.m.

- Venezuela: 5:00 p.m.

- Argentina: 6:00 p.m.

- Brasil: 6:00 p.m.

- Estados Unidos (Florida): 5:00 p.m.

- España: 12:00 a.m. (viernes 3 de junio)

¿CÓMO SE PREPARA YAHAIRA PLASENCIA PARA ESTE EVENTO?

Yahaira Plasencia se encuentra nominada a ‘Mejor artista tropical’ y también será la presentadora de una de las categorías del evento musical. Ella ya viajó a República Dominicana para prepararse y también empezar a ensayar la presentación que tendrá en el evento.

Cabe resaltar que este año la ex de Jefferson Farfán se enfrenta a grandes artistas internacionales por lo que no la tendrá tan fácil poder llevarse el tan apreciado galardón.

Yahaira Plasencia se presenta en los Premios Heat. (Foto: Instagram)

¿QUÉ HACE ÁLVARO ROD MIENTRAS ESPERA LA PREMIACIÓN?

Otro de los peruanos nominados es Álvaro Rod, quien se encuentra emocionado por la ceremonia de premiación. El compositor está nominado a como ‘Promesa Musical’ y compartirá escenarios con Carlos Vives, Fonseca, Mijares, Nacho, Andrés Cepeda y otros artistas.

“Siento que la música peruana está en otro nivel y me queda demostrar que somos lo primeros en la industria en el mundo. Yo me voy a llevar el premio, lo sueño y lo visualizo. Dios lo decreta y prometo no defraudar frente a millones de personas porque nosotros somos buenos y hay que creérnoslo ”, dijo.

Álvaro Rod al lado de Carlos Vives. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: