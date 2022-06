Gabriel Costa y sus errores en el entrenamiento de la selección peruana que causaron las risas de sus compañeros

Gabriel Costa fue 'víctima' de risas por sus errores en las prácticas de la selección peruana.

La selección peruana viene preparándose para lo que será el encuentro ante Nueva Zelanda de este domingo 5 de mayo, el cual servirá para ajustar detalles de cara al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. El técnico Ricardo Gareca trabaja minuciosamente en las estrategias, incluyendo la pelota parada. En ese sentido, los jugadores vivieron un ameno momento luego de que Gabriel Costa errara los tiros libres, causando las risas de sus compañeros.

Estas acciones fueron captadas por las cámaras de ESPN Perú, en donde se le ve al futbolista de Colo Colo practicando la pelota quieta. Nolberto Solano era quien tenía a su lado y le indicaba cómo pegarle al balón. De hecho, la intención era que lanzara un centro al área, buscando al resto de los jugadores a través de movimientos ofensivos.

En el primer intento, Costa lo mandó muy largo, lejos de los atacantes y pasando la línea de meta. En eso, Edison Flores le dijo un “¡Buena Gabi, buena!” , haciendo referencia a su lanzamiento desviado. El uruguayo nacionalizado peruano no se quedó callado y respondió “pará que esa es la primera”.

Nuevamente se paró frente al esférico, pero tampoco tuvo suerte y se fue de largo. Gianluca Lapadula se sumó al ataque y tampoco pudo conectar. El ‘Orejas’ le volvió a reprochar de buena forma con un “ya va la segunda”. Inmediatamente, el exSporting Cristal mencionó que “a la tercera va la vencida” , generando las risas, no solo en los propios jugadores, sino también en los periodistas que pudieron presenciar estos momentos.

De pronto, para la tercera oportunidad, Lapadula logró recibir el balón correctamente en el área, aunque con un control que le quedó a su pierna derecha, cambiándolo al perfil zurdo para sacar un remate al primer palo del arquero Pedro Gallese que terminó en gol.

El extremo nacional protagonizó un ameno momento con sus compañeros en plenas prácticas. | Video: ESPN Perú

ESTRATEGIA EN EL REPECHAJE

Y es que a pesar de no saber qué rival tocará en la repesca, se sabe que tanto Emiratos Árabes Unidos como Australia son selecciones que apelan al físico y al ataque directo. Los primeros son más técnicos y rápidos, por lo que la estrategia puede estar dirigida a tomar el protagonismo de la pelota y la constante movilización de los futbolistas de la ‘bicolor’. Además, la táctica fija también sería una buena opción, tomando en cuenta que sus jugadores no son muy altos y los atacantes no superan los 1.80 metros.

En el caso de los ‘Socceroos’, conforman un equipo más potente. Con menos juego pero más directos en sus ataque. Por ello, los balones aéreos serán fundamentales para evitar que ganen por alto, ya sea en algún tiro libre, saque de esquina o jugada en movimiento. ‘Lapa’ es uno de los jugadores que seguramente está incluido en este planteamiento, al igual que los volantes como Renato Tapia, Sergio Peña, el mismo Flores y los zagueros centrales (Zambrano y Callens).

PRESENTE DE COSTA EN CHILE

Cabe resaltar, que Costa viene siendo uno de los mejores futbolistas que tiene Colo Colo en la actualidad. A pesar de que el 2019 estuvo resistido por los hinchas, el extremo supo cambiar su situación y mejorar su rendimiento, hasta el punto de ganarse un lugar en el once titular del técnico Gustavo Quinteros. De hecho, en lo que va de la actual temporada lleva 4 goles y 1 asistencia en 12 partidos disputados .

Ahora, a diferencia del puesto que usualmente era colocado cuando jugó en Sporting Cristal (extremo derecho), en el cuadro del ‘Cacique’ es utilizado como extremo izquierdo, encarando hacia el medio buscando el disparo o dirigiéndose por ese mismo sector buscando el pase gol con su pierna zurda. De todos modos, su presente es favorable y veremos si cuenta con minutos ante Nueva Zelanda.

Gabriel Costa tras marcar un gol en un partido con Colo Colo este 2022. | Foto: Colo Colo

SEGUIR LEYENDO