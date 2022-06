Estrenos de doramas en junio 2022: nuevos K-dramas que puedes ver este mes

Estrenos de doramas en junio 2022: revisa la lista completas de K-dramas.

Las series coreanas están más seguidores con el paso de los años. Pese a que la mayoría los encontramos en el idioma original, gracias a las plataformas de streaming y colaboraciones de los fans podemos encontrar temporadas completas con subtítulos en español.

La industria del entretenimiento surcoreana, que impulsa a nuevos talentos y producciones, permite que personas de diferentes partes del mundo puedan acceder a películas y K-dramas, nombre que reciben las ficciones coreanas.

Si estás buscando qué ver, a continuación, te presentamos los estrenos de doramas para el mes de junio 2022. Desde nuevos lanzamientos hasta segundas temporadas.

“La casa de papel: Corea” o “Money heist”

La historia basada en el proyecto de origen español, nos muestra las estrategias y peligros que corren un grupo de ladrones que suman esfuerzos para ingresar y apoderarse de la Casa de la Moneda, uno de los edificios más seguros en Corea del Sur. La policía intentará detenerlos mientras piensan en cómo rescatar a los rehenes atrapados. Otra misión adoptará para poder encontrar a la mente detrás de este gran golpe.

Estreno de “La casa de papel: Corea”: 24 de junio vía Netflix.

“Yumi’s cells 2″

“Yumi’s cells 2″

Basada en el webtoon del mismo nombre, la temporada 2 nos muestra lo que pasó después del fracaso de la relación de Yumi con Woong. Ella se protege cerrando las puertas al amor y cuando intenta alejarse de lo cursi y romántico, hace su aparición Yoo Babi, una persona a quien conoce de su pasado.

Una de las novedades para esta segunda parte es el protagónico que tendrá Jinyoung, un talentoso actor y cantante que forma parte del grupo GOT7.

Estreno de “Yumi’s cells 2″: 10 de junio vía tvN, TVING, Viki.

“Eve’s scandal”

“Eve” o “Eve’s scandal”

La actriz coreana Seo Ye Ji hace su gran regreso a las ficciones con su presencia en “Eve”, su más reciente trabajo tras el éxito de “It’s okay not to be okay”. La sinopsis de este dorama nos revela las vivencias de una mujer que dejará su perfil oculto y pasivo tras involucrarse en un polémico y millonario divorcio que llama la atención de todo un país.

Estreno de “Eve”: disponible desde el 1 de junio vía tvN, Viki Rakuten y Viu.

“Why her?”

“Why her?”

Seo Hyun Jin protagoniza la historia de una abogada que pierde todo por una desgracia en su vida. Tras sufrir un accidente, es despedida de su bufete, sufriendo un radical cambio. Para mantenerse vigente, y no perder su prestigio, asume el cargo de profesora de Derecho. En la facultad conocerá a un estudiante, quien se convertirá en su protector sin saber su pasado.

Estreno de “Why her?”: 3 de junio vía SBS, Viki y ViuTV.

“Link: eat, love, die”

“Link: eat, love, die”

Yeo Jin Goo y Moon Ga Young son las estrellas de este K-drama que nos refleja la nostalgia de un chef quien perdió a su hermana gemela. Con esta pena que marca su pasado, toma fuerza y decide mudarse para poner un restaurante. En esta nuevo ciclo, conoce a una mujer, quien llegará a su vida para darle un nuevo sentido, aunque no del todo favorable.

Estreno de “Link: eat, love, die”: 6 de junio vía tvN.

Cinco madres en una competitiva comunidad escolar coincidirán y notarán que tienen mucho en común. Créditos: The Swoon.

“Club de mamás” o “Green Mothers’ Club”

Este K-drama ha conquistado al público coreano con el desarrollo de sus personajes y cómo describen a un grupo de mujeres que inician una nueva etapa en sus vidas tras convertirse en madres. Secretos, alianzas y amor maternal son los ingredientes del K-drama “Club de mamás”.

Estreno de “Green Mothers’ Club”: 30 de junio vía Netflix.

