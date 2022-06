Arquero de Nueva Zelanda previo al amistoso con la selección peruana: “Tengo sentimientos encontrados”

Stefan Marinovic, arquero de Nueva Zelanda, recordó el duelo ante Perú del anterior repechaje.

La selección peruana accedió al repechaje para el Mundial de Qatar 2022 luego de haber culminado en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. El rival saldrá entre Emiratos Árabes Unidos y Australia, pero antes de este cotejo jugará ante Nueva Zelanda en un amistoso. En ese sentido, Stefan Marinovic, arquero de ese equipo, se refirió a la anterior ocasión en que ambos países se enfrentaron y donde fueron eliminados por la ‘bicolor’ en el Estadio Nacional de Lima.

“Tengo sentimientos encontrados y recuerdos hacia esos juegos. Recuerdo el increíble ambiente en Wellington frente a nuestros fanáticos locales y la pasión y el volumen en Lima de sus fanáticos. También la sensación de que el partido estaba en el filo de la navaja hasta el segundo gol que encajamos. Estaba extremadamente orgulloso de haber representado a mi país durante una campaña tan importante, pero obviamente muy decepcionado de no haberme clasificado”, señaló el futbolista del Hapoel Nof HaGalil de Israel en una entrevista para AS Perú.

Y es que en el 2017, el elenco nacional tuvo que jugar la repesca ante los neozelandeses luego de haber culminado el proceso clasificatorio en el quinto puesto. El haber estado a un paso de la Copa del Mundo, el ambiente del país respiraba positivismo de cara a ver al equipo nacional en un evento de esta magnitud luego de 36 años.

En Wellington, alrededor de tres mil hinchas se dieron cita en el Westpac Stadium para alentar a los futbolistas peruanos. Ese encuentro quedó empatado a cero y los dirigidos por Ricardo Gareca no tuvieron la contundencia para hacerse con la victoria. En parte, los vientos fuertes, propios de la zona, impidieron que Perú se sienta cómodo en la cancha.

Para la vuelta en el Estadio Nacional la situación cambió considerablemente. Con el apoyo de los más de 30 millones de habitantes, la ‘blanquirroja’ logró sacar adelante la llave. Jefferson Farfán y Christian Ramos fueron los autores de los goles que le dieron el pase a Perú a la cita mundialista.

Resumen y goles de la victoria peruana en el Estadio Nacional. | Video: maikel

Justamente, este suceso trajo una desazón en los ‘All-Whites’, quienes no pudieron festejar en suelo incaico. “Volver a enfrentar a Perú después de nuestra decepción de no clasificarnos al Mundial la última vez será especial. Es una oportunidad de ponernos a prueba contra un buen oponente antes de nuestro intento de llegar a la Copa del Mundo de este año ”, aseguró.

Por otro lado, Marinovic admitió no conocer a Gianluca Lapadula, pero sabe que es un elemento peligroso y que querrá anotar ante su escuadra este domingo. “Personalmente no lo conozco, pero sé que ambos equipos habrán investigado a los jugadores clave del otro. Creo que no participó en la última campaña a pesar de su edad, por lo que querrá demostrar un punto en la preparación para la clasificación de Perú”, comentó.

Finalmente, el portero de 30 años reconoció no guardar un buen recuerdo de aquel compromiso pasado, aunque sostuvo que tenía rastreado a Jefferson Farfán. “Toda esa campaña fue un borrón para ser honesto. Tanta tensión, presión, pero tal vez Farfán porque lo conocía de la Bundesliga”, cerró.

Stefan Marinovic jugaba en el Vancouver Whitecaps de la MLS cuando Perú se enfrentó a Nueva Zelanda el 2017. Sin embargo, el fútbol lo movió al Bristol City de Inglaterra (2019), Wellington Phoenix FC (2019 – 2021) hasta llegar al campeonato israelí. De hecho, en la actual temporada acumula 34 encuentros disputados, en los que ha recibido 58 anotaciones y ha tenido su valla invicta en 11 ocasiones. Lamentablemente, su club se ubica en el último puesto de la tabla de relegación con 27 puntos.

Stefan Marinovic en un partido con el Hapoel Nof HaGalil de Israel. | Foto: Instagram Stefan Marinovic

