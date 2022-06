Acompaña a su esposa al supermercado por “dos cositas” y se lleva tremenda sorpresa

"Siempre es lo mismo", dijo el hombre al salir del supermercado con una sonrisa. (Tik Tok: @davilmor82)

Cuando una mujer le suele decir a su esposo que la acompañe a comprar ‘unas cositas’ al supermercado, por lo general, la historia termina con varios carritos llenos. Y no es que esté mal, siempre hay que aprovechar el tiempo que puedan pasar juntos en cualquier circunstancia. Aunque a veces esto sirva para sacar unas risas y convertirse en viral, sin quererlo, en el TikTok.

Este es el caso de Dany Villanueva More, un usuario de la plataforma de vídeos que no dudó en usar su cuenta para jugarle una broma a su esposa luego que le dijera que solamente irían de compras al supermercado cercano a su casa solo por un tamal y un botellita de vinagre. Lo que ocurrió al final no tiene pierde.

Según se puede ver en las imágenes publicadas por @davilmor82, el esposo se graba para contarle a sus seguidores que su pareja lo llevó a un conocido supermercado de la capital ya que en la casa estaba faltando un tamal y un vinagre. Y lo que pasó al salir de la tienda parece ser una costumbre universal en todas las mujeres.

“¿Qué faltaba amor? Vinagre y tamal, no. Solo por un vinagre y por un tamal. Vinagre y tamal”, señala a su esposa el sujeto mientras se aguanta las ganas de reírse, saliendo del supermercado. En su mano muestra que efectivamente compraron un tamal y una botella de vinagre. Misión cumplida dirían algunos incautos, pues adquirieron justo lo que necesitaban y fueron a buscar. Nada más lejos de la realidad.

Acto seguido, dirige la cámara de su celular con el que grababa la escena y le pregunta a su cónyuge “A ver sube tu vinagre y tu tamal a ver si entra. ¿Entra?”. La mujer sin poder contener la risa, y siendo puesta en evidencia, le contesta que en el carro sí hay espacio para que entrara el tamal y el vinagre que en un principio fueron a buscar.

Inmediatamente después se puede ver en el clip un carrito totalmente lleno de productos para el hogar, ente abarrotes y de limpieza. Nada que ver con el plan del inicio de solo ir a buscar “dos cositas”.

Resignado pero con una sonrisa irónica en el rostro, Villanueva More señaló que esta no es la primera vez que le pasa lo mismo y que “siempre es lo mismo”. Esto acompañado de una mueca.

Sujeto aprovechó el momento para jugarle una broma a su esposa (Vídeo: Tik Tok @davilmor82)

El hecho, más allá de la anécdota y la risa fácil, ha provocado que miles de peruanos se sientan identificados sobre su situación en casa. Y es que cuando una mujer dice que va por una cosita pequeña al supermercado, por lo general regresa como la protagonista del vídeo: con uno o más carritos llenos de todo lo que necesita un hogar para mantenerse.

Otro ‘beneficio’ que le ha traído este simpático vídeo a su creador, es que ha logrado más de 226 mil reproducciones desde su publicación. También ha conseguido más de 15 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de todo tipo.

Algunas de las reacciones son: “agradezca que solo fue vinagre y tamal”, “mujeres lo más lindo”, “eso nos pasa a todos bro”, “jajajaja imagínese si le hubiera dicho a hacer las compras”, “así son”.

Así que ya sabe, si su esposa le dice para ir de comprar y que solo va en busca de una o dos cositas, tenga en cuenta que lo más probable es que se asegure con las compras de la semana. Y si lo lleva a usted, no es por la compañía solamente, también es para la ayude a cargar todo lo que en su mente ya planeó.

