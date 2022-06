Quembol Guadalupe reveló su “difícil” encrucijada: ir a la Sub-20 de Estados Unidos o “esperar llamado de Perú”

El defensor de Orlando City B de la MLS, Quembol Guadalupe de 18 años, nació en New Jersey y tiene padres peruanos. Jugó en las divisiones inferiores de Sporting Cristal, fue parte de la selección peruana Sub-15 y ahora fue convocado para la Sub-20 de Estados Unidos.

El zaguero integra la lista preliminar de convocados de Estados Unidos en la categoría Sub-20 publicada en mayo pasado con miras al Campeonato de Honduras 2022 que se inicia el 18 de junio. El torneo otorga cuatro cupos al Mundial de Indonesia 2023 y dos boletos a los Juegos de Verano de París 2024.

Guadalupe mencionó que recibió el llamado del técnico de la blanquirroja categoría Sub-20, Gustavo Roverano, precisamente luego de conocerse su convocatoria por parte de Estados Unidos.

“Tuve mi primera convocatoria con la selección de Estados Unidos el mes pasado y ahora tuve el técnico (de la selección peruana Sub-20) Gustavo Roverano, se contactó conmigo para darme tranquilidad porque en su momento al sentir que me llamaban de acá y no de Perú me sentí triste y abandonado. El ‘profe’ me llamó habló conmigo y me dio la tranquilidad. Yo sé que en algún momento contará conmigo y yo estos disponible para la selección de Perú”, contó.

El defensor fue convocado en la lista preliminar de Estados Unidos para el Sudamericano Sub-20 de junio

El defensor mencionó que el DT de Perú en mención tiene contacto con su equipo Orlando City B en la MLS Next Pro (torneo profesional Sub-23 de Estados Unidos).

“Roverano me llamó para preguntarme como iba en el equipo y en la selección. Me dijo que le gustaba y estaba orgulloso porque eso era muy bueno para mí como jugador y que le podía aportar mucho a la selección (Perú) también. El profesor está en contacto con el equipo (Orlando City) están averiguando por mí”, agregó.

El futbolista con ascendencia peruana está en la encrucijada de aceptar una posible convocatoria definitiva para el torneo de Concacaf Sub-20 en los próximos días o esperar un nuevo llamado de la selección peruana de Roverano.

“Es una decisión muy difícil, porque yo siempre lo he dicho, Perú lo es todo para mí. La familia, mi niñez y amigos, todo está en Perú. Pero también debo ser inteligente y elegir lo mejor para mí. Ahora en junio ya se juegan las Eliminatorias Concacaf Sub-20 y si salgo en la lista final (de Estados Unidos) voy a ir, no voy a rechazar esa oportunidad, pero no rechazo a Perú, estoy esperando su llamado. Por eso no cierro las puertas a nada”, apuntó.

El zaguero de Orlando City también valoró lo alcanzado hasta el momento en su carrera. “Yo estoy contento y la familia está orgullosa de eso. Es una linda oportunidad, no es cualquier cosa, es una convocatoria de una Sub-20 con 18 años y eso para mí es un logro muy importante. Estoy en una Sub-23 de una liga profesional, entonces estoy contento por eso. No me detengo por nada”

Quembol Guadalupe entrenando con la selección peruana

Quembol se refirió a la relación con su tío Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exjugador de Universitario, y los consejos que recibe: “Siempre lo tengo detrás de mí. Es como un segundo padre y siempre me aconseja lo mejor. Me dice que siga por acá haciendo mis ‘pininos’ como él dice. ‘Que siga dando todo de mí’ y me dio unos consejos como defensa central y me dio su apoyo en este momento, sabe que es difícil decidir”

Quembol Guadalupe relató cómo fueron sus inicios en el fútbol tras su llegada a Lima procedente de su natal Estados Unidos.

“Yo nací en New Jersey y a los cinco años mis padres me llevaron a Perú. Después vino mi crecimiento y empecé en el fútbol, mi primer equipo fue Sporting Cristal y de allí vino mi primera convocatoria, llegó la cuarentena y me tocó regresar a Estados Unidos. Yo estaba en Sporting Cristal, justo en mis primeros entrenamientos con la reserva, y al día siguiente dan la noticia de la cuarentena (por la pandemia de Covid-19). Viaje a Chincha todo ese tiempo, entrenando por mi parte con mi padre y luego llegó la propuesta de una empresa ‘Top Sports’ para llegar al Orlando City. Nació la oferta y me vine para acá (Estados Unidos) y gracias a Dios sigo acá y estoy feliz”, afirmó.

Además, se animó a mencionar el vínculo que logró establecer con Pedro Gallese, jugador del primer equipo de Orlando City y portero de la selección peruana.

“En la pretemporada con el primer equipo, Pedro Gallese fue el que me apoyó y recibió en el equipo. Hizo que me acople al grupo y se formó una bonita amistad con Pedro. Siempre que nos vemos o tenemos contacto nos saludamos y hablamos”, finalizó.

