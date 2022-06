Peruano Marlon Gonzales irá en busca de su primer título mundial de MMA en Estados Unidos

Marlon Gonzales buscará emular al también peruano Miguel Sarria, campeón mundial de kickboxing el 2012. | Foto: Prensa FDPK

Es sabido que el deporte peruano, con cierta excepción del fútbol y el voleibol, ha sufrido muchas carencias y los atletas han tenido que buscar la forma de salir adelante. Producto del arduo esfuerzo, algunos han logrado diversos campeonatos, tanto colectivos como individuales, sacando cara por el país. En ese sentido, hay un deportista que va en busca de la gloria, como es el caso de Marlon Gonzales, quien apuntará conseguir su primer título mundial de MMA.

La contienda, que forma parte de la franquicia Combate Global, se llevará a cabo este viernes 3 de junio contra el luchador de Nicaragua, Leonardo ‘El Chimmi’ Morales en Miami, Estados Unidos. De esta forma, tratará de alcanzar su segunda conquista tras haberse coronado campeón en el 2018 de la Fusion Fighting Championship (FFC), la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas del Perú.

El rival nicaragüense es un luchador cuyo rendimiento se encuentra en ascenso. En su país es el máximo exponente, aunque en el extranjero le ha costado sostener un nivel alto. Por su parte, Gonzales tiene unas cualidades que lo convertirían en un claro favorito para llevarse esta pelea. Y es que es un competitivo golpeador, con movimientos explosivos y mucha potencia.

Justamente, el deportista peruano se refirió a esta pelea, resaltando el crecimiento de su contrincante y el momento complicado que ha pasado para llegar a este instante. “Vuelvo luego de dos años a una de las promotoras de MMA más grandes del mundo. Estoy muy feliz de poder retomar mi carrera luego de la pandemia. Peleo con Leonardo ‘El Chimmy’ Morales, de Nicaragua. Es un exUFC y un peleador que viene en subida. Me siento mejor que nunca. Esta pandemia me ha hecho madurar y valorar mucho las oportunidades y no la dejaré ir”, manifestó para el departamento de prensa de la Federación Deportiva Peruana de Kickboxing (FDPK).

Del mismo modo, el actual número 3 del ránking mundial, tuvo palabras hacia la competición y lo que significaría poder conseguir el segundo título mundial para el Perú. “Ya me he enfrentado a lo mejor de Combate Global. A los más fuertes y en todas las ocasiones ha sido un pelea que se ha definido por la mínima diferencia, cuando me han dado perdedor, y de forma contundente cuando he logrado ganar. Con toda humildad, quiero sacar adelante a mi familia y darle el cinturón mundial a Perú, que de ganar esta pelea, estaría muy cerca de tener la oportunidad al título”, señaló.

Y es que el primera peleador nacional que tuvo la oportunidad de consagrarse a nivel internacional fue Miguel Sarria, su actual entrenador y jefe de la Selección de la Federación Deportiva Peruana de Kickboxing. El ya retirado atleta le ganó al mexicano Paul Curiel por 50-49, 50-49 y 50-49 en una reñida batalla, para así proclamarse campeón mundial de kickboxing el 2012.

INICIOS EN EL KICKBOXING

Por otro lado, Marlon Gonzales explicó cómo se inició en esta disciplina, la cual considera como su más grande pasión que le ha llevado a defender los colores patrios. “Empecé a entrenar a los 9 años en el taekwondo. Me formé en las artes marciales tradicionales y luego migré a las MMA. Convertí mi pasión en mi forma de vida y mi profesión. Actualmente, soy cinturón negro de kickboxing y he pertenecido a la preselección nacional de mi país ”, aseguró.

