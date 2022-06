Andrea Arana a Valeria Flórez tras pregunta de Johanna San Miguel: “Quisieron dejarte mal”

Andrea Arana defiende a su compañera Valeria Flórez, tras participación en Esto es Guerra.

Luego de que el viernes 27 de mayo, las candidatas al Miss Perú Universo 2022 participaran en el programa de esto Esto es Guerra en América Televisión para disputar el título de Miss Hispanoaméricana Perú 2022, el desenvolvimiento de Valeria Flórez llamó la atención a los cibernautas, luego que la conductora del programa Johanna San Miguel buscara - al parecer - incomodarla con una pregunta acerca del trabajo que desempeña.

La popular chata puso en aprietos y cuestionó el trabajo de la modelo como conductora en el programa de Willax “Un día en el mall”, sin embargo, la buena respuesta de la modelo hizo que los usuarios de las redes hicieran tendencia apoyándola.

La pregunta fue: ¿Qué sentirías tú, si eres criticada como Miss Perú por opinar sobre la vida de los demás?.

Y ante esto su compañera del programa, Andrea Arana no se quiso quedar callada y la respaldó, está declaración la brindó en su propio programa de Willax.

“No vamos a negar que la pregunta fue para hacerte pisar el palito y tal vez, dejarte mal…”, comentó la empresaria Andrea Arana a Valeria Flórez .

Ante ello, la postulante al Miss Perú comentó que estaba extrañada con la diferencia de las preguntas que le realizaban a cada participante del certamen de belleza.

“Me sorprendió la diferencia de las preguntas, cómo algunas chicas la hicieron cantar, bailar… pero a mí me encantó, no tengo nada contra Johanna ni contra la producción, porque todo estaba tan bonito, para mi toda pregunta es válida para eso estábamos ahí paradas, yo no tengo ningún inconveniente”, afirmó Flórez.

Por su lado, Andrea Arana comentó muy tajante que la intención era clara de la producción de “Esto es Guerra” dejar mal a Valeria Flórez en el concurso de belleza.

“No vamos a negar (que la pregunta)… fue para hacerte pisar el palito porque no vamos a negar que Johanna San Miguel tiene mucha afinidad tal vez por Patricio Parodi y Luciana Fuster y valgan verdades, están bien equivocados si creen que este tipo de comentarios que se realizan acá son de alguna manera personal”, afirmó la empresaria Andrea Arana.

Ella explicó que el trabajo que desempeñan en el programa “Un día en el mall” se trata de brindar opiniones de figuras públicas y que en ningún momento es un tema personal.

Andrea Arana defiende a su compañera Valeria Flores de pregunta que le hizo Johanna San Miguel. Video: Willax /Un día en el mall.

PELUCHÍN Y GIGI DEFIENDEN A VALERIA FLÓREZ

Minutos antes, los conductores del programa Amor y Fuego también hablaron sobre el tema. Rodrigo Gónzales y Gigi Mitre entrevistaron a Valeria Flórez, no sin antes demostrar su respaldo a su desempeño en dicho concurso.

Rodrigo y Gigi evidenciaron su favoritismo hacia la candidata al Miss Perú Universo, quien es también es conductora del canal de Willax TV.

“Si te quisieron hundir, como una semilla floreciste”, l también hablaron sobre el tema. Rodrigo Gónzalez y Gigi Mitre entrevistaron a Mitre le preguntó: “¿Cómo te sientes de haber jorobado por no usar otra palabra a la producción (de EEG)…?”.

Ante la pregunta, la joven postulante a la corona, Valeria Flórez detalló que se había enfocado más en el apoyo del público que la han colocado como una de las favoritas de las candidatas al Miss Perú Universo.

“Incomodaste a todos con tu respuesta, más bien quedaron mal ellos… (Rodrigo), dejaste más chata a Johanna de lo que es… (Gigi Mitre)”, fueron los comentarios que realizaron los conductores del programa de espectáculo.

En el programa Amor y Fuego, Valeria Flórez cantó una canción de su autoría, también comentó que tiene una relación de más de seis años, y que su pareja lo apoya en todo lo que ella se desempeña.

Rodrigo Gonzales y Gigi defienden a Valeria Florez, tras participación en Esto es Guerra. Video: Willax / Amor y Fuego.

