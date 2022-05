Universitario femenino reclama a la FPF por viajar en pésimas condiciones hasta Ayacucho

Universitario enrumbó con destino a Ayacucho para disputar una nueva jornada de la Liga Femenina.

Una vez más quedó demostrada la desigualdad que existe en la Federación Peruana de Fútbol. Si viajar en bus hasta Ayacucho es un reto, hacerlo sin ventilación se convierte en un acto inhumano. Las futbolistas del equipo femenino de Universitario de Deportes contaron su experiencia mediante sus redes sociales. “Esperemos llegar bien al partido de mañana”, se puede leer en una de sus publicaciones.

El plantel femenino de la ‘U’ salió del complejo deportivo Lolo Fernández con la ilusión de llegar a la ‘Ciudad de las Iglesias’ y sumar tres puntos para seguir en la pelea del torneo nacional. No obstante, se toparon con un bus lleno de imperfectos. No había aire acondicionado, las ventanas no se podían abrir y partes del vehículo se encontraba roto. En estas condiciones se enrumbaron en una travesía de 10 horas.

En el transcurso del viaje, las jugadores comenzaron a protestar en contra de la falta de respeto por parte de la federación. La primera fue Xioczana Canales, quien compartió un video de la movilidad en sus historias de Instagram. “Estamos no sé a cuántos grados, la gente está que se desnuda porque ya no aguanta el calor que hay aquí”, manifestó.

“ Gracias FPF por la preferencia al fútbol femenino . Nos estamos sofocando de tanto calor. Faltan más de 9 horas para llegar a Ayacucho”, escribió. Asimismo, catalogó al bus de “deplorable”, pues no tenía aire acondicionado, las cosas estaban andrajosas y sucias.

Xioczana Canales, jugadora de Universitario, reclamó el estado de las condiciones y envió un mensaje a la FPF.

Cindy Novoa se sumó al descargo de su compañera. “Nosotras también pasamos situaciones extremas cuando viajamos a provincia. Nuestro bus no tiene aire acondicionado”, sostuvo la habilidosa atacante. Además, no puedo evitar referirse a la FPF. “Podemos resistir 9 horas no hay problema, pero vamos años sin ser escuchadas, en estos detalles nos damos cuenta la importancia que nos toman como deportistas”.

¿Por qué las quejas van dirigidas a la FPF y no al club ‘merengue’? Y es que durante la ceremonia de inauguración de la Liga Femenina 2022 a inicios de marzo, se dio a conocer que esta se iba a desarrollar de manera descentralizada. Así como también, el ente de fútbol más grande del país se iba a hacer cargo de los gastos de viajes. Algo que viene ocurriendo fecha a fecha, pero no de la mejor forma.

La periodista de DirecTV, Camila Zapata, se encargó de compartir la disconformidad de las jugadores por medio de su cuenta de Twitter y se refirió a los viajes de los equipos femeninos nacionales. No sería la primera vez que ocurre esto, Atlético Trujillo vivió algo similar semanas atrás. “Por otro lado, hay que preguntarnos, ¿Qué pasó con el auspicio de Latam? ¿Lo estarán usando para el femenino u otras necesidades de la FPF?”, exclamó la comunicadora.

Universitario llegará hoy por la noche y el miércoles a las 3:00 pm. enfrentará a Ayacucho FC en Ciudad de Cumaná en lo que será el partido pendiente por la fecha 2. Respecto a su rival, empató 1-1 con FC Killas el fin de semana.

Las ‘Leonas’ vienen de golear 6-1 a Universidad San Martín en el estadio Monumental y marchan terceras en la Liga Pluspetrol con 18 puntos por detrás de Alianza Lima y Carlos A. Mannucci, ambos elencos con 22 unidades. Sin embargo, tienen un factor a su favor. Un compromiso menos y de ganar mañana se pondrían a un pasito de la punta.

