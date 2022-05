Voló con una sombrilla y ahora quiere ir al espacio

El hombre se llegó a elevar hasta 4 metros de altura, en Turquía. (Captura de Twitter: @TrajikomikNews)

En los últimos días, el gobierno de Turquía anunció que ha comenzado la búsqueda de voluntarios que deseen ser parte de su primer programa espacial. Esto no tendría nada de raro si no fuera por una solicitud bastante particular. Y es que por redes sociales, un sujeto ha hecho su propia petición luego que se hiciera famoso por salir volando por los aires, aferrado a una sombrilla. Ni La Novicia Rebelde se atrevió a tanto.

¿QUÉ PASÓ?

De acuerdo con el medio local Hurriyet, el hombre que hace tres años acaparó las portadas de los principales medios de su país ahora quiere ser parte del primer equipo turco que visite el espacio exterior.

El curioso hecho ocurrió el 27 de marzo de 2019 cuando el sujeto, identificado como Sadik Kocadalli, intentó junto con dos amigos que el fuerte viento que azotaba la zona en ese momento se lleve la sombrilla. Esto ocurrió en la localidad turca de Kadirli, provincia de Osmaniye.

Sin embargo, el aire que corría era tan fuerte que, a pesar del esfuerzo de los otros dos sujetos, no impidió que Kocadalli saliera por los aires mientras cogía fuertemente la sombrilla.

Cuando reaccionó sobre lo que estaba sucediendo, el turco ya estaba a casi cuatro metros de altura sobre la tierra, por lo que atinó a dejarse caer para evitar que la cosa pase a mayores.

Felizmente ese episodio terminó bien para él, pues no sufrió daño alguno. Caso contrario fue el de otra persona, al que si le cayó la sombrilla encima. Esto le causó algunas heridas, pero nada de gravedad.

SE APUNTA

Luego de su “experiencia” por los aires, Kocadalli, de 39 años, cree que puede tener una oportunidad de ser convocado por el gobierno de Erdogan y meterse a la historia grande de su país. Por lo menos ya cuenta con el apoyo de todos sus compañeros del mercado de verduras, en donde labora.

“Ahora somos famosos en la agenda de Turquía. Nuestro presidente está eligiendo a algunos de los turcos para ir al espacio. Me hice famoso como hombre volador. Ahora también quiero ir al espacio. […] Cumplo con algunos de los criterios y otros no, pero intentaremos cumplir con todos”, afirmó a la prensa de su país

LA CONVOCATORIA

En la semana que termina, específicamente el último martes, el presidente de la nación turca, Recep Tayyip Erdogan, hizo de conocimiento público que su gobierno lanzaba la iniciativa ‘Viajero espacial y misión científica’. Todo bajo el marco del programa nacional espacial dirigido por el Ministerio de Industria y Tecnología, detalló la agencia Anadolu.

¿QUÉ BUSCAN?

Las autoridades del país euroasiático están en búsqueda de dos valiente que deseen ser parte de la primera exploración tripulada turca. Claro está, los postulantes deberán cumplir con ciertos requisitos, si es que quieren tener chance de ser declarados héroes nacionales.

Así pues, los candidatos deben ser ciudadanos turcos de máximo 45 años de edad; con título en ingeniería, ciencias de la vida, educación o medicina y contar con un nivel avanzado de inglés. Además, deben medir entre 1,50 y 1,90 metros, pesar entre 43 y 110 kilogramos y tener una excelente visión.

Los que cumplan con estos requisitos podrán enviar su solicitud para participar en la primera etapa de la selección hasta el próximo 23 de junio.

Para la misión, ya agendada para el año 2023 cuando la República de Turquía cumpla 100 años de independencia, los elegidos serán entrenados por varios meses con tal de ponerlos a punto.

Finalmente solo uno de los candidatos permanecerá en la Estación Espacial Internacional durante 10 días, antes de regresar a la tierra.

