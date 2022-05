Loreto: Autoridades evaluaron no participar en Consejo de Ministros Descentralizado

Gobernador regional, alcaldes y organizaciones de Loreto amenazaron con no participar en sesión de Consejo de Ministros. Foto: Andina

La XIV sesión del Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizó en Iquitos, región Loreto, estuvo a punto de no llevarse a cabo debido a la amenaza hecha por las autoridades de Loreto, encabezadas por el gobernador regional, Elisbán Ochoa, alcaldes provinciales y organizaciones civiles, de no participar del evento debido a lo que denominan como “incumplimientos” por parte del Ejecutivo.

El gobernador de Loreto comentó que, durante la reunión previa con representantes de lo diferentes ministerios llevada a cabo el domingo en Iquitos, las autoridades del gobierno central no presentaron soluciones concretas para el desarrollo de la región.

“Estamos muy preocupados por lo que pasó el día de ayer (domingo), porque los representantes del gobierno que vinieron no trajeron ninguna alternativa de solución a los problemas y no tenían respuestas a las inquietudes, solicitudes y planteamientos que los alcaldes, la sociedad civil y el gobierno regional les hizo. Por lo tanto, significa que hay una improvisación e incapacidad. Por eso vamos a consultar con los alcaldes y representantes de la sociedad civil si participamos”, detalló Elisbán Ochoa.

Por otro lado, resaltó que para ser parte de una reunión que no tiene propuestas de desarrollo, mejor es no participar. “No se puede permitir que vengan a hacer una reunión, por más buena voluntad que tengan, si no traen nada. Mejor es no participar. Vamos a organizarnos para alcanzar a una comisión de los acuerdos preliminares que hemos tomado”, agregó Ochoa.

De acuerdo con los representantes sindicales, la falta de firma de acuerdos con las mesas técnicas que fueron desarrolladas el domingo, generaron un gran malestar al considerar que no existiría intención de soluciones.

OBRAS PENDIENTES EN LORETO

Entre las obras pendientes que, de acuerdo con las autoridades de Loreto, tiene el Ejecutivo para la región, figuran:

- Culminación de la obra del moderno hospital de apoyo Iquitos “César Garayar García” en la ciudad de Iquitos.

- Culminación de la obra construcción del hospital de San Lorenzo, en la provincia de Datem del Marañón.

- Derogación de la Ley Piaci (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial)

- Continuación de la carretera Iquitos a San Antonio del Estrecho, región Loreto.

- Reactivación de la explotación petrolera.

- Ejecución de un mercado flotante en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

- Ejecución de la obra de agua potable y desagüe en las ciudades de Requena, Contamana y Caballococha.

XIV CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADO

Este lunes 30 de mayo, se llevó a cabo el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Iquitos. La sesión estuvo encabezada por el presidente Pedro Castillo y el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Asimismo, el evento se llevó a cabo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicada en calle Los Rosales S/N, San Juan Bautista.

El encuentro se llevó a cabo en el distrito San Juan Bautista, en Iquitos, con la presencia del presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres y los ministros de Estado. Foto: Andina

Los Consejos de Ministros Descentralizados (CMD) son un espacio para el diálogo, articulación y coordinación intergubernamental, mediante los cuales se promueve la participación de representantes de la sociedad civil con el objetivo de construir y ejecutar una agenda territorial que permita el desarrollo de los pueblos, así como una correcta respuesta a las demandas prioritarias de cada localidad, según explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Torres.

Hasta el momento, se han realizado Consejos de Ministros Descentralizados en las localidades de Cusco, Moquegua, Huancavelica, Junín, Puno, el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco, Huánuco, y Amazonas.

SEGUIR LEYENDO