Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 24 de junio de 2026

La interacción de placas tectónicas y la ubicación en el Cinturón de Fuego explican la frecuencia de sismos en Perú, mientras que la educación y la preparación resultan fundamentales para mitigar sus efectos

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Mapa de Sudamérica con Perú en rojo, un banner azul con la fecha 24 de junio de 2026 y el logo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa de Sudamérica muestra a Perú resaltado en rojo, la fecha 24 de junio de 2026 y el logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, la actividad sísmica representa una amenaza latente para millones de personas. Los reportes recientes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestran que los movimientos telúricos continúan ocurriendo en diversas regiones, como Cusco, Pasco, Piura y Moquegua, con magnitudes que han oscilado entre 3.5 y 4.9 en los últimos días. Estos eventos, aunque de baja intensidad, evidencian la constante dinámica tectónica que afecta al país.

La ubicación de Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico lo convierte en una de las zonas más propensas a sismos a nivel mundial. Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer la cultura de prevención, dado que los temblores pueden presentarse en cualquier momento y con poca o nula advertencia.

Edificios modernos al pie de una colina rocosa, señales verdes de evacuación y una señal amarilla de peligro de desprendimiento en una calle.
Una calle urbana peruana muestra modernas edificaciones residenciales antisísmicas junto a señalización de evacuación y zonas seguras para emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:38 hsHoy

Últimos sismos reportados y monitoreo nacional

El IGP mantiene una vigilancia permanente sobre la actividad sísmica, generando alertas y reportes en tiempo real. En los días recientes, se registraron sismos de magnitud moderada en regiones como Quillabamba (Cusco), Huancabamba (Pasco), y Máncora (Piura), a profundidades variables. Estos movimientos no generaron daños significativos, pero reafirman la vulnerabilidad del territorio.

La ocurrencia de sismos de baja intensidad permite la liberación gradual de energía acumulada en la interacción de placas tectónicas. Las autoridades recomiendan actualizar los planes familiares de emergencia y participar en simulacros periódicos, ya que la preparación comunitaria puede salvar vidas.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:43 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico y su impacto en Perú

El Cinturón de Fuego del Pacífico rodea el océano Pacífico y se extiende a lo largo de más de 40.000 kilómetros. En esta franja, la interacción de placas tectónicas provoca el 90% de los sismos del mundo y concentra el 75% de los volcanes activos. Perú, junto a otros países ribereños, experimenta una alta frecuencia de terremotos debido a su ubicación en este entorno geológico.

El territorio peruano se ubica en la parte occidental de Sudamérica, donde el riesgo sísmico es elevado. La amenaza de sismos de gran magnitud está presente en todo el litoral, y la vigilancia constante es esencial para reducir el impacto de futuros eventos.

Un gran mapa del Perú detallando las zonas sísmicas de alta, media y baja intensidad, el Cinturón de Fuego del Pacífico y el logo del IGP, fechado 06 de junio de 2026.
Fotografía documental de un mapa sísmico del Perú emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), destacando las zonas de riesgo y su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, 06 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:15 hsHoy

Placa de Nazca y Placa Sudamericana: origen de los sismos

La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana es el principal origen de los sismos en el país. La placa de Nazca se desplaza desde el fondo del océano Pacífico hacia el este y subduce bajo la placa Sudamericana, generando una zona de fricción y acumulación de energía.

Esta colisión libera grandes cantidades de energía en forma de sismos, y también ha dado origen a la formación de la cordillera de los Andes y numerosos volcanes. La dinámica de subducción explica por qué los movimientos telúricos son frecuentes en la costa y en el sur del país.

Mapa que muestra Perú en rojo junto al Océano Pacífico, con las placas de Nazca y Sudamericana delimitadas. Incluye logo del IGP y fecha 31 de mayo de 2026.
Un mapa ilustra la ubicación de Perú, el Océano Pacífico, y la interacción geodinámica entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, destacando la labor del IGP y la fecha 31 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:48 hsHoy

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Las recomendaciones de las autoridades se centran en la prevención y la acción informada. Antes de un sismo, es fundamental identificar zonas seguras, preparar una mochila de emergencia, asignar roles a cada miembro de la familia y participar en simulacros.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el sismo, se debe mantener la calma y ubicarse en áreas seguras, lejos de ventanas, objetos que puedan caer y conexiones eléctricas. En la calle, lo adecuado es alejarse de postes, balcones y fachadas. Si se está al volante, lo recomendable es detenerse en un lugar seguro y permanecer dentro del vehículo. No se debe usar el ascensor ni correr de forma desordenada.

Multitud de personas de espaldas y perfil evacúan una plaza central de ciudad peruana, con edificios, palmeras y señalizaciones verdes en el suelo y un cartel azul del IGP.
Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:18 hsHoy

Acciones claves después de un sismo

Al finalizar el movimiento, hay que revisar si existen fugas de gas, auxiliar a las personas heridas y estar atentos a posibles réplicas. Las líneas telefónicas suelen saturarse, por lo cual es preferible enviar mensajes de texto a realizar llamadas. Si el sismo se siente cerca de la costa, es importante alejarse del mar hasta descartar riesgo de tsunami.

Las autoridades recomiendan seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y no regresar a edificaciones afectadas hasta una evaluación técnica. La alerta ante réplicas y la colaboración ciudadana son determinantes para evitar accidentes adicionales.

Primer plano de un sismógrafo profesional con su aguja marcando ondas en un rollo de papel cuadriculado. En el fondo desenfocado, se distingue el logo del IGP.
Un sismógrafo profesional registra movimientos sobre un rollo de papel cuadriculado, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) visible en el fondo, simbolizando la constante vigilancia sísmica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:00 hsHoy

La mochila de emergencia: contenido y recomendaciones

La mochila de emergencia es un elemento indispensable en la gestión del riesgo sísmico. Debe incluir agua potable, alimentos no perecibles como enlatados y barras energéticas, un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos, linterna, radio portátil, cargador para dispositivos móviles, mascarillas, ropa de abrigo, mantas y artículos de higiene personal.

Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja llevar copias de documentos importantes, dinero en efectivo, llaves de repuesto y una lista de números de emergencia. Para familias con bebés, adultos mayores o mascotas, la mochila debe adaptarse a las necesidades de cada integrante. Es recomendable revisar periódicamente el contenido y reemplazar los productos vencidos.

Familia de cuatro sentada en el suelo de un salón, empacando una mochila de emergencia con agua, comida, linterna, manta, botiquín y documentos.
Padres e hijos colaboran en la preparación de una mochila de emergencia en su sala de estar, asegurando tener listos suministros básicos como agua, alimentos y botiquín ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:17 hsHoy

Zonas más afectadas y cultura de prevención

Regiones como Lima, Arequipa, Ica y la costa norte han registrado los sismos más intensos en la historia reciente del país. Estas zonas se ubican en puntos críticos de interacción tectónica y concentran la mayor parte de la vigilancia sísmica nacional.

La normativa de construcción se ha adaptado para mejorar la resistencia de los edificios, pero la preparación individual y familiar sigue siendo el principal recurso ante la amenaza sísmica. La educación en prevención y la participación en simulacros son esenciales para reducir riesgos.

Un mapa de Perú con círculos y líneas rojas, tres dispositivos de alerta sísmica con luces rojas, una libreta, un bolígrafo, una radio y una linterna.
La imagen ilustra el monitoreo sísmico en Perú con un mapa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que señala zonas de riesgo como Pucallpa, Huacho y San Pedro de Coris, junto a dispositivos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:10 hsHoy

El desafío de la predicción sísmica

La predicción exacta de un sismo no es posible con la tecnología actual. Los especialistas coinciden en que no se puede anticipar el momento, la magnitud ni el epicentro de futuros eventos. La mejor defensa sigue siendo la educación, la preparación y la respuesta rápida basada en información oficial.

Tres personas de espaldas observan múltiples pantallas en una sala de monitoreo sísmico; se ven mapas de Perú con puntos de alerta roja, gráficos de ondas y el logo del IGP.
Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en una sala de control moderna, con pantallas mostrando mapas del territorio peruano y zonas de alerta roja en Arequipa, Lima y Pasco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización constante de los planes de emergencia, la difusión de recomendaciones y la participación activa de la sociedad son los pilares para enfrentar el riesgo sísmico en Perú. La experiencia de los últimos sismos refuerza la importancia de mantener la vigilancia y la prevención como prioridades nacionales.

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