Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 24 de junio de 2026

Un mapa de Sudamérica muestra a Perú resaltado en rojo, la fecha 24 de junio de 2026 y el logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, la actividad sísmica representa una amenaza latente para millones de personas. Los reportes recientes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestran que los movimientos telúricos continúan ocurriendo en diversas regiones, como Cusco, Pasco, Piura y Moquegua, con magnitudes que han oscilado entre 3.5 y 4.9 en los últimos días. Estos eventos, aunque de baja intensidad, evidencian la constante dinámica tectónica que afecta al país.

La ubicación de Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico lo convierte en una de las zonas más propensas a sismos a nivel mundial. Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer la cultura de prevención, dado que los temblores pueden presentarse en cualquier momento y con poca o nula advertencia.