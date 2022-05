Estafan a adulta mayor en Cusco. | Imagen ATV

Nora Choque, una adulta mayor que vive en la ciudad del Cusco, fue estafada y se quedó sin sus ahorros, luego de una presunta banda de nacionalidad extranjera la convenciera en, plena calle, de comprar ‘pepitas de oro’

La anciana comentó a ATV Noticias que había salido a la calle a tomar un jugo cuando de pronto la abordó una mujer para preguntarle por la ubicación de un “el banco minero” ya que, según le dijo, quería vender pepitas para pagar la clínica donde, supuestamente, se encontraba su padre en grave estado de salud.

La mujer le aseguró que le daría 50 gramos a cada persona que la ayude ya que, según mencionaba, había dejado a su hija en la puerta de la clínica y necesitaba tener efectivo con urgencia.

Manifestó que la joven llegó a mostrarle las supuestas pepitas de oro en un restaurante.

TODOS SUS AHORROS

La estafadora y sus cómplices, que actuaron como transeúntes, convencieron a Nora de que compre las pepitas de oro e incluso acudieron con ella al banco para que retirara todos sus ahorros, que sumaban cerca de 7 mil soles que usaba para sus gastos diarios.

“Mi familia me dijo ‘cómo se te ocurre, por qué no nos has llamado, por qué confiaste en desconocidos’”, comentó Nora al noticiero de ATV.

El caso ha sido denunciado a la Policía del Cusco y se espera que, con apoyo de unas grabaciones de la calle y el banco, donde aparecen los sujetos, se pueda dar con su captura.

Cusco: Abuelita cae en estafa de las ‘pepitas de oro’ y retira todos sus ahorros del banco | Video: ATV

OTRAS ESTAFAS

Por otro lado, en el ámbito tecnológico, las criptomonedas son vistas como las “inversiones del futuro” por su prometedora rentabilidad, pero las inversiones con estos activos digitales tienen los mismos riesgos que cualquier otro tipo de negocio financiero.

En redes sociales, los ciberdelincuentes intentan aprovecharse del poco conocimiento de los usuarios para estafarlos con bitcoins y otras criptomonedas.

Esta modalidad de estafa está siendo cada vez más frecuente desde cuentas de redes sociales con amplia cantidad de seguidores que son “spameadas” con comentarios de falsos inversores en criptomonedas.

Se usan cuentas de Instagram y Facebook para dejar comentarios sobre este presunto negocio ‘rentable’. Ahí, el falso inversor recomienda seguir los consejos de otro usuario, que supuestamente le ha ayudado a conseguir nuevos ingresos en poco tiempo al comprar criptomonedas.

Los especialistas recomiendan evitar hacer clic en los enlaces que se envíen en este tipo de mensajes, no compartir datos personales, menos aún información financiera, y contar con una solución de seguridad que advierta ante la posible descarga de malware.

SEGUIR LEYENDO: