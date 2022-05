¿Qué pasó con Raphy Pina y por qué irá a la cárcel el exitoso productor musical?

Últimas noticias: ¿Qué pasó con Raphy Pina y por qué irá a la cárcel el esposo de Natti Natasha?

El Perú es uno de los países que posee un gran número de seguidores del reguetón. Además de poseer una legión de fanáticos que llena los estadios con la visita de sus máximos representantes, los peruanos no son ajenos a lo que ocurre en la escena musical del género urbano.

Las últimas noticias sobre el productor Raphy Pina ha llamado la atención, sobre todo por su ausencia en futuras colaboraciones, ya que a causa de la sentencia recibida, el esposo de Natti Natasha y socio de Daddy Yankee permanecerá en la cárcel para cumplir su condena.

El puertorriqueño ha trabajado con artistas de la talla de Arcángel, RKM, Ken-Y, Zion, Lennox, Tony Dize, Nicky Jam, Plan B, Farruko, Don Omar, Jowell y Randy, entre otros.

¿QUÉ PASÓ CON RAPHY PINA?

Rafael Antonio Pina Nieves, el hombre detrás de las exitosas colaboraciones de reguetoneros fue declarado culpable por violación a la ley federal de armas, recibiendo una sentencia de 3 años y 5 meses, tiempo en el que permanecerá en prisión sin derecho a quedar libre por fianza. Además, tendrá que pagar una sanción que equivale a 150 mil dólares.

Foto de Instagram @raphypina

Este proceso no es reciente, ya que su historial con la justicia de Puerto Rico inició en el año 2015, cuando se declaró culpable por el cargo de fraude hipotecario; asimismo por posesión ilegal de armas. Lo ocurrido le impidió que mantenga en su poder cualquier tipo de artefacto con las mismas características.

Tomando en serio su carrera artística, tomó la decisión de fundar su propio sello discográfico en 1996.

Para el 2020 se le abrió una investigación por tener armamento en una de sus casas con sede en Puerto Rico. Para no repetir la historia, Raphy Pina se defendió, declarando que no tenía conocimiento de esos elementos, añadiendo que varias personas ingresaban a ese espacio.

Mientras esperaba la evaluación final del juez, este tuvo que usar un grillete electrónico. Por los últimos acontecimientos que protagonizó estando en libertad bajo palabra fueron suficientes para que el juez Francisco Besosa, del tribunal federal de Puerto Rico, tome acción y lo declare culpable.

NATTI NATASHA EN INSTAGRAM

Las actividades de la cantante Natti Natasha han cambiado drásticamente ante la situación que afronta su esposo. Ella compartió un mensaje dedicado a su hija en su cuenta personal de Instagram donde menciona al productor musical. Hasta el momento, ha evitado manifestarse en las redes sociales por la sentencia de su pareja.

“Tengo una muñecota de verdad que me impulsa a ser una mejor yo todos los días y a seguir luchando más que nunca por mi familia y por seguir logrando todo lo que me propongo. Mamá y papá (mi muñecote) te amamos, pero con el alma y haz sellado para siempre nuestro amor. Aquí, siempre vamos a estar para ti” .

RAPHY PINA EN INSTAGRAM

Estos son los últimos mensajes del productor Raphy Pina en Instagram antes de perder su libertad tras ser sentenciado en Puerto Rico.

- “Una vida con propósito”.

- “Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Gracias por sus oraciones”.

- “... Por eso, hoy más que nunca el apellido que me prestaste suena, no de la forma que desearías, pero se que tú conoces la verdad y el por que sigo adelante. Me toca otra más”.

- “Que Dios los bendiga. Con sus oraciones me bastará y seguiré en mi amada isla para siempre”.

