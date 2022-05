Camboya: quejas por influencers que arrancan ‘planta pene’ en peligro de extinción para hacer reto viral

Lo que para algunos es un juego, para el gobierno de Camboya es delito / (Facebook / Ministry Of Environment Cambodia)

Con la naturaleza no se juega. Luego de que por redes sociales se haga viral un video en el que se puede ver a tres mujeres arrancando y posando con unas plantas en forma de pene, el gobierno de Camboya emitió una seria advertencia.

En las imágenes se pueden observar que las féminas bromean de manera pícara por la semejanza entre las mencionadas plantas y el órgano sexual masculino. Todo esto, mientras las sostienen en sus manos. Lo que ellas no sabían es que esta planta es una especie protegida por el gobierno asiático ya que está en peligro de extinción.

Es por eso que el Ministerio de Medio Ambiente de Camboya no dudó en compartir las imágenes, por sus redes sociales, de las bromistas ocasionales con la finalidad de crear conciencia ya que, a pesar de que dichas plantas tengan un aspecto que pueda avivar la imaginación de más de uno, la supervivencia de estas debe ser preservada.

“¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, pero no los arranque para que no se destruyan” , dio a conocer el ente que, a pesar de la gravedad del hecho, no ha presentado ninguna denuncia de manera oficial en contra las las protagonistas del clip.

“Como esta planta es una especie rara, debemos protegerla. El Ministerio del Medio Ambiente está educando a todas las personas para preservar esta planta” , continúa el post.

De esta manera, esperan que otras personas no sigan con el mal ejemplo de este tipo de ‘retos’ que de cuando en cuando se suele hacer viral por las redes sociales y encuentra eco entre muchos jóvenes, que no miden el daño que pueden hacer al medio ambiente.

¿QUÉ TIPO DE PLANTAS SON?

Muchos se estarán preguntando cuáles son estas plantas tan preciadas por el gobierno del país asiático. Pues estas pertenecen a una especie de Nepenthes, este género es común en las zonas montañosas del lado oeste de Camboya.

Son plantas tropicales y son apodadas por la población local como ‘planta del pene’. Además, son carnívoras y en el interior de sus cuerpos cilíndricos hay un fluido ácido con el que matan a los insectos que se atreven a entrar en su interior en busca del néctar que secretan.

PROTEGIDAS POR LEY

Según declaró, Neth Pheaktra el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, en su país crecen hasta cinco especies de Nepenthes (de las casi 40 que hay por todo Asia). Todas estas están protegidas por la ley camboyana.

Y no solo porque están en peligro de extinción, sino también porque son una fuente de ingreso económico para el país debido a la cantidad de turistas (extranjeros y locales) que suele llegar al país solo para tomarse una foto con ella.

“Esto ha estado sucediendo muy recientemente y se estaba extendiendo en línea, lo que podría provocar un mal comportamiento por parte de otros visitantes y eso no lo podemos permitir” , señaló, citado por The New York Times.

La advertencia ya está hecha, entonces. La moda de arrancar la ‘planta del pene’ podría costarle muy caro a la próxima persona que lo intente y que haga alarde de ello en cualquier red social. Esta vez, los likes no serán suficientes para salvarlos de la dura sanción que podría aplicar el gobierno camboyano a aquellos “influencers” que se atrevan a arrancar su preciada flor, tan solo por seguir un reto viral y tratar de obtener más seguidores. Al final lo que pueden conseguir es un boleto derechito a la cárcel.

