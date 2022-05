¿Cuánta electricidad consume una freidora de aire? (Foto: Captura)

Los electrodomésticos son parte de nuestro día a día. Con el avance de la tecnología aparecen nuevos aparatos que nos facilitan los quehaceres cotidianos, y un ejemplo claro es la freidora de aire.

Una “air fryer” es útil para cocinar y freír sin utilizar aceite, esto no solo ayuda a las personas a prescindir de este ingrediente que últimamente ha subido de precio, sino que también es importante para cuidar la salud del ser humano.

Su funcionamiento se da con la electricidad y no con el fuego de la cocina, pero ¿qué tan bueno es eso para ahorrar? A continuación , te mostraremos cuánta energía consume este aparato electrónico.

CONSUMO ELÉCTRICO DE UNA FREIDORA DE AIRE

Realizar el cálculo del consumo eléctrico que efectúa una freidora de aire al ser utilizada varía según la tarifa que el usuario tiene de acuerdo a la compañía proveedora de energía.

Primero, tienes que multiplicar las horas de uso por la potencia del electrodoméstico (sea 1.000 a 1.400 watts).

Ahora, tienes que convertirlo en kilovatios y para eso debes de dividir el resultado entre 1.000. El resultado que obtienes será multiplicado por el coste del kilovatio según sea la zona en la que te encuentres.

Por último, te mostraremos un ejemplo para aplicarlo. Por ejemplo, si tu freidora de aire es de 1400 watts y la usas una hora cada día, al mes podrías pagar S/ 36.96 aproximadamente.

ARTEFACTOS CON MAYOR CONSUMO

Dentro de la página web del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) podemos aplicar un cálculo sobre los electrodomésticos con mayor consumo y son los siguientes:

- Cargadores antiguos.

- Consola de videojuegos.

- Ducha eléctrica.

- Horno eléctrico.

- Laptops.

- Lavadora.

- Microondas.

- Refrigeradora.

- Televisores (encendidos).

RECLAMOS EN OSINERGMIN

Recuerda que todos los reclamos respecto al servicio de luz dentro del hogar o fuera de él pueden hacerse en Osinergmin, ya que este organismo es quien supervisa el cumplimiento de la normas legales y el servicio de las empresas eléctricas, las de combustibles y las del régimen general de Minería del Perú.

Antes de realizar un reclamo debes de tomar en cuenta cuáles son los motivos que contempla esta entidad, y son los siguientes:

• Si consideras que el consumo que te cobran en tu recibo es excesivo.

• Si no tienes servicio de luz, pese a haber pagado tu recibo y no tienes ningún problema particular en casa sobre este servicio.

• Si tu luz baja y sube constantemente y tus vecinos tienen el mismo problema.

• Por corte y reconexión indebidos: si te cortan el servicio sin razón o si en tu recibo la empresa pretende cobrarte por un servicio de corte y reconexión no efectuados.

• Si te cambian de opción tarifaria sin que la empresa te lo comunique, sin que tú lo hayas solicitado o si la pides y la empresa se niega a hacerlo.

• Si la empresa se niega a instalar el suministro eléctrico sin razón aparente.

• Si las empresas no cumplen con las distancias de seguridad. Por ejemplo, cuando los cables, postes, equipos, etc., están muy cerca de tu vivienda o local, lo que podría ocasionar accidentes. Recuerda que las distancias de seguridad están normadas.

• Si la empresa no te devuelve las contribuciones reembolsables, por ejemplo cuando la empresa no quiso cambiar piezas de tu medidor dañado.

Para realizar el proceso de reclamo recuerda que puedes hacerlo directamente con la empresa o a Osinergmin.

En el caso de que lo realices en la empresa, puedes hacerlo a través de los siguientes canales:

- Vía escrita, telefónica, correo electrónico, página web y en las oficinas de forma presencial.

DATO: Antes de realizar un reclamo debes de tener a la mano tu número de suministro, correo electrónico y teléfono celular.

