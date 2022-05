Congresista que planteó cambio de la Bandera del Perú pidió disculpas por polémica propuesta: “errar es humano”

Congresista que pidió cambio de bandera pide disculpas por polémica propuesta | VIDEO: Latina Tv

La congresista Nieves Limachi (Perú Democrático), la autora de la propuesta que pretendía cambiar los colores de la Bandera del Perú, pidió disculpas a todos los peruanos por el malestar y rechazo que ha generado este pedido que fue enviada a jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres (PCM). La parlamentaria reiteró que el pedido fue hecho por el ciudadano Marco Fortunato Mendoza Huamán, y que ella solo fue quien hizo el traslado del pedido al primer ministro.

“Esto no es un proyecto de ley mío, no es iniciativa mía, sino un pedido de un ciudadano, que en diciembre se acercó a mi oficina en Tacna y que ha estado insistiendo en solicitar una respuesta”, dijo en Buenos Días Perú, pero en ‘Arriba Mi Gente’ de Latina, sostuvo que no estaba de acuerdo con el cambio de color en la bandera, pero que el ciudadano pedía una respuesta y que su despacho es “a puertas abiertas”

“Tengo que pedir disculpas por esta zozobra que se ha creado, lamento mucho eso. Nosotros estamos para seguir mejorando como parlamentaria. Yo soy nueva en política”, dijo

“Yo asumo la responsabilidad, errar es humano, ahora con la respuesta del sector Defensa, va a quedar zanjado. Jamás voy a pensar en cambiar la bandera, menos con estas características”, subrayó.

Agregó que sí está arrepentida de haber llevado adelante esta polémica. “Sé que es un tema sensible para todos, yo amo mucho a mi país, a Tacna y tengo que hacer un mea culpa y pedir disculpas a la población. Ahora esto queda zanjado”, aclaró.

Cabe indicar que Marco Mendoza Huamán le propuso esta idea a la congresista Limachi el 29 de diciembre del 2021. Sin embargo, el ciudadano ya había enviado el proyecto al congresista Raúl Máchaca (Frepap), entre 2020 y 2021, pero su trámite no avanzó.

