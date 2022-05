Andrés Mendoza sobre el nivel de Sporting Cristal y Alianza Lima: “No tienen equipo para la Copa Libertadores”

Andrés Mendoza resaltó la falta de nivel de los clubes peruanos en Copa Libertadores.

Alianza Lima y Sporting Cristal son dos de los clubes más representativos del fútbol peruano. De hecho, en los últimos años se han disputado el título nacional en diversos enfrentamientos. Sin embargo, en la Copa Libertadores, el desempeño no ha sido el mejor y, en la actual temporada, se encuentran eliminados. En ese sentido, Andrés Mendoza habló sobre esta situación y consideró que ambos clubes no cuentan con un plantel para afrontar un torneo de esa magnitud.

“Cristal siempre juega igual, teniendo la pelota. En la Copa Libertadores no le está yendo bien. No tiene equipo para ello. En el fútbol peruano sí ayuda bastante, tiene jugadores como para poder pelear el torneo. Alianza tampoco no tiene para Copa Libertadores, no alcanza, somos muy pobres para eso. Hay que mejorar bastante ahí”, señaló el exfutbolista en una entrevista para GOLPERU.

Pablo Lavandeira en el Alianza Lima vs Colo Colo por Copa Libertadores. | Foto: Agencias

Bajo esa perspectiva, el exdelantero propuso que las instituciones contraten mejores extranjeros para elevar el nivel de la liga, una situación que él mismo considera diferente a como sucedía años atrás. “Para mí, traer algunos extranjeros que hagan la diferencia, que ayuden mucho al campeonato peruano para que siga creciendo como antes. Cuando venía muchos extranjeros, pero sí daban la talla y hacían la diferencia”, añadió el que fuera jugador de Cristal en la década de los 90′s.

En el caso puntual de los ‘celestes’, el ‘Cóndor’ consideró fundamental el hacer los goles, un defecto que el equipo ha sufrido en las últimas temporadas. “Los goles son importantes. Mientras no los haga el equipo no va a ganar. Tiene a Liza que es un chico que está creciendo y no darle oportunidad, porque ya jugó, sino porque ha demostrado que puede ser el ‘9′ de Cristal, pero hay que darle partidos. A veces juega, a veces no, eso ya es un tema del entrenador”, sostuvo.

El exdelantero habló del desempeño de Sporting Cristal y Alianza Lima en el plano internacional y de la falta de refuerzos de jerarquía. | Video: GOLPERU

Como bien se mencionó líneas arriba, esos dos clubes han predominado en el balompié nacional. Sin embargo, a la hora de la hora en la competencia internacional ha habido una deuda que no han podido saldar. Entre errores infantiles, goles perdidos o faltas de concentración, se acentúan las falencias de los equipos peruanos. Pero no es un mal de ahora. De hecho, el último club en superar la fase de grupo de la Libertadores fue Cusco FC (exReal Garcilaso), que en el 2013 llegó hasta los cuartos de final tras caer por 5-1 en el marcador global ante Independiente de Santa Fe de Colombia.

Desde entonces, todos han sido resultados negativos. Para la vigente campaña, Universitario de Deportes se vio superado por Barcelona SC de Guayaquil en la fase previa por un resultado general de 3-0. Asimismo, ‘rimenses’ e ‘íntimos’ están eliminados de la presente edición a falta de un partido por jugar. Tampoco han podido acceder a la Copa Sudamericana mediante el tercer lugar, lo cual evidencia un serio problema.

El ritmo de competencia del torneo local influye, ya que se ha podido corroborar que en los duelos internacionales, los clubes de otros países arrasan y realizan un mayor desgaste físico.

Ahora, centrándonos en el papel de los ‘bajopontinos’, han dominado en ciertas partes de los encuentros. No obstante, su déficit ha sido la falta de gol: dispararon un promedio de 10 veces por partido y con un 55% de posesión de la pelota, pero sin la profundidad ni la claridad para convertir. En los 5 encuentros disputados, han marcado solo 2 goles, los cuales fueron obra de Nilson Loyola y Percy Liza. Este último es canterano del club, aunque su despegue aún no llega y la maduración como ‘9′ le está costando. Evidentemente, ha pasado por un proceso de cambio de extremo derecho (posición inicial) a delantero centro (posición actual). A eso se le suma el factor de no haber podido contratar un jugador en esa posición del extranjero. Trajeron a Marcos Riquelme (2021) y John Jairo Mosquera, aunque no rindieron y tuvieron muchos problemas físicos.

Sin duda, una tarea pendiente para todo el fútbol peruano. Tal y como lo recordó el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, que lanzó una fuerte crítica a las cabezas de los clubes por los malos resultados.

Irven Ávila en el partido entre Sporting Cristal vs Universidad Católica en Lima. | Foto: @ClubSCristal

