EN VIVO Benevento vs Pisa HOY: con Gianluca Lapadula, semifinal vuelta por ‘playoffs’ de ascenso en Serie B

Gianluca Lapadula busca final con Benevento en ascenso de Serie B de Italia.

Benevento vs Pisa EN VIVO. Las ‘brujas’ visitan hoy sábado 21 de mayo a los ‘negriazules’ en el Arena Garibaldi por la semifinal vuelta de los ‘playoffs’ de ascenso en Serie B de Italia. El peruano Gianluca Lapadula fue convocado y será titular. De estos dos equipos saldrá el primer finalista. Sigue el minuto a minuto del cotejo.

Todo arranca a las 11:00 a.m. de Perú y lo podrás ver en directo a través de Nativa, canal nacional que también transmitió el primer duelo. Estarán desde las 10:00 a.m. con toda la previa desde Facebook y YouTube. Pero si no puedes conectarte, Infobae te traerá todos los pormenores del partido.

En el choque de ida, Benevento ganó 1-0 a Pisa con gol de Gianluca Lapadula (85′), quien consiguió su tercer tanto consecutivo. Una mínima ventaja, pero que sirve para jugar con cierta tranquilidad. Un empate por cualquier marcador lo pondrá en la final. En la otra llave están Monza y Brescia (2-1 / vuelta el domingo 22 de mayo).

“Es un gol importante, pero aún restan 90 minutos, por lo que hay que estar muy concentrados. Tenemos que estar atentos, ya sea cuando tocas la pelota o no. Estoy feliz y le mando un abrazo muy fuerte al todo el Perú”, dijo el ‘Bambino’.

Por otro lado, el técnico de Benevento, Fabio Caserta, habló de la supuesta ‘polémica’ con el goleador nacional. “El abrazo a Lapadula (al finalizar la ida) espero que sea la demostración de que entre nosotros todo ha estado bien. Por 3 o 4 meses siempre escucho sobre una pelea entre Lapadula y yo”, arrancó.

“En mi opinión, el chico había cometido un error en enero al revelar que quería irse. Luego se aclaró con el club y una vez que se arregló, hubo un problema con la selección (lesión)”, continuó el italiano.

“Estoy contento y espero que sea el final de esta telenovela de Lapadula. Ha sido un problema para todos. Que continúes haciendo goles, que es lo que más me importa”, cerró Fabio Caserta sobre el delantero de Ricardo Gareca.

Convocados de Benevento para la vuelta con Pisa.

SEGUIR LEYENDO: