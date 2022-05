Víctor Marulanda y el descenso de Alianza Lima el 2020: “Hubo un quiebre con la salida de Pablo Bengoechea”

Víctor Marulanda contó que la salida de Pablo Bengoechea el 2020 inició con el mal año de Alianza Lima.

Alianza Lima es uno de los clubes más grandes del Perú. Su historia se remonta desde 1901 hasta la actualidad, no solo con títulos nacionales, sino también con la exhibición de grandes jugadores. Sin embargo, el 2020 vivió un oscuro episodio a través de un descenso deportivo que terminó salvando por el TAS. En ese sentido, Víctor Hugo Marulanda contó detalles de cómo se dio este suceso y otros episodios.

Para empezar, es importante entrar en contexto. Y es que el elenco ‘íntimo’ había armado un gran equipo para ganar la Liga 1 y luchar en la Copa Libertadores. Jugadores como Alberto Rodríguez, Luis Aguiar, Carlos Ascues, Beto Da Silva, Jean Deza, entre otros era los que ilusionaban a los hinchas de conseguir algo histórico. No obstante, hubo problemas extradeportivos con algunos elementos, lo cual provocó la salida del técnico Pablo Bengoechea.

De esto se refirió el dirigente. “Lo que había generado Pablo era una historia de ganador. Yo le decía, quiero resultados y se puede ir construyendo, porque además, aquí hay unas esencias y con él se podía lograr. Pero aquí hubo un quiebre con la salida del ‘profe’ que desestabilizó, para mí, el camerino. Luego era la consecución de un entrenador, y se pone sobre la mesa el nombre de Mario, cuyo nombre fue aprobado por todas las personas que toman las decisiones en el club”, señaló en una entrevista para GOLPERU.

El técnico uruguayo partió en febrero y Mario Salas, quien tuvo un exitoso paso por Sporting Cristal (campeón el 2018), tomó el cargo en abril. “Cuando escucho el proyecto de Mario versus el que estaba organizando Alianza Lima, y ahí viene mi responsabilidad, veo que pueden hacer un clic. Pero luego hay que recordar que los resultados fueron muy malos. A nivel deportivo no lo podemos tapar con la mano”, contó.

La situación con el chileno no fue la mejor y dejó el club en octubre. El saldo: 2 victorias, 7 empates y 9 derrotas, con apenas 13 de 54 puntos obtenidos. “De 6 partidos tenías que empatar 2 o ganar 1 para no descender. Pero empiezas a ver que pasa un partido y el otro. Aquí lo que uno tiene que mirar es el camerino. Son las caras y cómo es la reacción que tienen tus jugadores. Pero cuando faltaban 2 o 3 partidos alcancé a mirar en algún momento que la situación era muy compleja . Eso es lo que me cuestiono. Muchos no sentábamos y no encontrábamos respuestas”, añadió el colombiano.

PROBLEMA FAMILIAR

De otro lado, Marulanda vivió un tema familiar bastante complicado que, sumado a lo que pasaba con los ‘victorianos’, provocó que luego del descenso no haya salido de su casa. “Tuve un problema muy grave a nivel familiar, que hubo dos personas del club que sí lo conocían. No es que suene a disculpa pero eran muy pero muy graves. Entonces, esas horas después fueron momentos complejos y difíciles. No pude dormir por semanas. Lo primero que hice fue no querer salir a ningún lado porque me daba pena de la gente. Sentía vergüenza que me vieran afuera. Lo más duro que puede tener uno profesionalmente en el deporte del fútbol es un descenso, pero también lo es que tu gente cercana se quiera acabar con la vida. Aquí había temas muy complejos”, explicó.

SITUACIÓN CON EL TAS

Finalmente, luego de su salida a fin de esa temporada, los dirigentes encargados tomaron el caso del equipo y apelaron al TAS por el caso de Carlos Stein. El club ‘carlista’ se había mantenido en Primera tras sumar 27 puntos, 1 por encima de los ‘blanquiazules’, pero el organismo determinó que se fuera al descenso por incumplimiento de pagos a sus jugadores.

El exdirigente de Atlético Nacional contó cómo vivió este tema. “Había gente en su momento que me contó cómo iba lo del TAS. Cuando uno mira números y cosas diferentes a lo futbolístico, es porque esto último está mal. Hubo una labor de la gente del interior de Alianza que se movió muy bien. Yo hice seguimiento y sabía todo. Obviamente ya estaba fuera, pero había un respiro para que el equipo no se vaya al descenso. Al final el TAS nos dio la razón y las decisiones de la gente que tomó ese caso hay que felicitarla”, cerró.

