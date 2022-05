Universitario: conoce las posibles salidas de los ‘cremas’ para el torneo Clausura 2022

Universitario de Deportes tiene 30 jugadores en su plantel principal. | Foto: Universitario

Universitario de Deportes dejó pasar la gran oportunidad de ponerse a tiro de los primeros puestos del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El empate ante Carlos A. Mannucci los ubicó en la quinta posición y con las chances reducidas. En ese sentido, pensando en terminar de la mejor manera esta primera etapa del año y de cara al Clausura, se aproximan movimientos en el plantel de los ‘cremas’.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta de ESPN Perú, la institución ‘merengue’ tendría pensado dar de baja algunos jugadores, entre los que se encuentra Joao Villamarín, que en la semana sonó para reforzar a Sport Boys. “Sobre Joao Villamarín, no está cerrado su préstamo a Sport Boys porque aparecieron Alianza Atlético, Ayacucho FC y Binacional, además de otro club. Boys no lo ha terminado de cerrar porque solo quiere pagar un porcentaje del sueldo del jugador y lo que quiere la ‘U’ es que pague un poco más o ver si hay la posibilidad de que Roberto Villamarín pueda ir en combo con Joao a otro club”, señaló el comunicador en el programa ‘Equipo F’.

Sin embargo, no sería el único futbolista que tendría las maletas en busca de otro equipo, ya que la lista se extiende a cinco elementos más. “Hay jugadores prescindibles, internamente, no de una manera oficial, pero son los Villamarín, Tiago Cantoro, Zevallos, Guarderas y el juvenil Calero. Se buscan liberar los sueldos de algunos jugadores, no todos van a salir, pero se va a tratar de colocar a la gran mayoría para que haya dinero y pueda ir, tal vez, por un volante mixto o un defensa central. Esto lo definirá Álvaro Barco”, añadió.

Y es que Joao llegó a tienda ‘crema’ para esta temporada luego de haber sido máximo goleador del cuadro ‘porteño’ el año pasado. Sus 11 anotaciones le valieron para que varios equipos se fijen en él, pero la ‘U’ terminó llevándoselo. Aunque en esta campaña no ha podido jugar de forma regular, ya que en su puesto se desempeña un jugador que vive un momento espectacular como Alex Valera. Solo ha anotado en 1 ocasión en 7 encuentros. Por las bandas también pudo alternar, pero su rendimiento no fue el esperado. De ahí que una cesión a otro club sea la mejor solución. Lo mismo sucede con su primo Roberto, quien llegó sobre la hora este año pero tampoco ha estado a la altura en los 6 cotejos disputados.

En el caso de Tiago Cantoro, solo fue tomado en cuenta por Gregorio Pérez en un inicio, pero su salida le quitó oportunidades. Ni Álvaro Gutiérrez ni Jorge Araujo le encontraron un lugar en el equipo. En la misma línea figura Adrián Calero y José Zevallos. De hecho, los tres no han sumado minuto alguno esta temporada.

Rafael Guarderas sería una excepción al tema, ya que si bien ha jugado en 4 encuentros, tuvo mayor importancia con el ‘Goyo’. No obstante, con los técnicos posteriores casi no ha formado parte del once titular. Su último duelo fue en la derrota de los de Ate por 1 a 0 ante Binacional en Juliaca.

De otro lado, Gustavo Peralta también reveló que Álvaro Barco, exdirectivo de la Universidad San Martín, acordó de palabra para firmar por Universitario y sería el encargado de dar el visto bueno final, tanto para las salidas como en los fichajes.

“Álvaro Barco va a empezar funciones en junio, según el acuerdo que tiene de palabra con la administración que lidera Jean Ferrari. Ya está empezando a ver algunas cuestiones para el equipo y también decidir, si fuera el caso, si hay un nuevo técnico. Pero ya está analizando funciones de lo que tiene que hacer la ‘U’ y cómo reforzarse para la próxima temporada. En la ‘U’ confían que va a mantener su palabra y va a ser el nuevo gerente deportivo”, aseguró.

