DT de Universitario tras empate ante Mannucci: “Un punto es bastante”

“En ese sentido se rescató un punto que también es importante”, fue lo primero que dijo Jorge Araujo, técnico de Universitario de Deportes a su llegada a Lima procedente de Trujillo.

El técnico merengue, fue interceptado por los medios de comunicación a su salida del aeropuerto Jorge Chávez, quien reconoció que no encontraron las formas para lograr los tres puntos en Trujillo y consideró que el empate ante el Carlos A. Mannucci estuvo bien.

“Yo creo que un punto como venimos sumando en la parte final del campeonato entre sumas y restas, un punto es bastante. Pienso que no todos los equipos van a ser fáciles para ellos ganar o rescatar un punto allá. Así que en ese sentido nosotros no podemos sacar conclusiones de las sumas y restas porque todavía no acaba el campeonato”, manifestó Jorge Araujo.

Sobre lo que le gustó de su equipo, el técnico de Universitario de Deportes dijo lo siguiente. “Seguimos manteniendo el cero que es importante, a pesar de que nos atacaron, nosotros supimos en la adversidad mantener el cero. Era un rival que se cerró bien y nosotros intentamos ser nuestro trabajo en la parte ofensiva, pero no logramos como nos hubiese gustado. El equipo intenta y tiene sacrificio. Obviamente tenemos que apuntar a lo que se está haciendo bien y mejorar lo que no se está haciendo bien”. comentó Araujo.

“Al hacerse trabado, es difícil darle dinámica al juego y eso permite que los equipos se organicen rápido, se paralice constantemente el juego. Hemos intentado de alguna manera, pero no ha sido lo que hemos querido”, agregó el estratega nacional.

Al ser consultado por el respaldo que tiene de sus excompañeros del Tricampeonato para que Jorge Araujo siga al mando de Universitario de Deportes, él manifestó lo siguiente. “Son jugadores de la casa, están cerca ahí con nosotros. Saben del trabajo que venimos haciendo y la mejoría que tiene el equipo en este corto tiempo, yo creo que son pocas semanas para evaluar un trabajo, pero hemos ido partido a partido. Ahora estamos con la mentalidad de enfocarnos en el próximo partido, sabemos que tenemos que ganar todos los partidos, eso es obvio. Sabemos que debemos apuntar al campeonato, pero estamos yendo partido a partido. Entonces, en la cuatra semanas que vamos hemos ido en ascenso”.

Finalmente, le preguntaron cómo lo ha recibido el equipo de Universitario de Deportes. “Todos nos recibieron muy bien. Es un equipo muy unido que quiso rápidamente darle vuelta a la situación adversa de ese momento. Hasta el momento en estos cuatro partidos hemos venido sumando, obviamente lo ideal son los tres puntos, pero bajo la circunstancia que nos encontramos pensamos en ir partido tras partido. En mi cabeza está esa tranquilidad”, sentenció.

