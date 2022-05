Madre de menor que denunció bullying se pronunció tras acusaciones: presentará denuncia por difamación

La madre del niño venezolano supuestamente golpeado en su colegio descartó haber recibido dinero. | VIDEO: América TV

La madre del menor venezolano víctima de bullying rompió su silencio luego de las acusaciones de fraude y el reportaje del semanario Hildebrant en sus trece, en el cual señala que el estudiante no habría sufrido agresiones por su compañero y que su progenitora buscaba extorsionar al director de la institución educativa.

Saraí Yanela Alvarado Hernández, de 30 años, negó todas las acusaciones y comentó que nunca recibió dinero.

“En ningún momento. Jamás, ni le he pedido, ni le he recibido. El señor director a la puerta de mi hospital me mandó a una profesora con 300 soles y tampoco lo recibí”, aseguró en comunicación con el noticiero América Noticias.

Asimismo, aseveró que va a tomar acciones legales contra todo aquel que esté divulgando esta información, la cual asume que el caso no fue real. “(Presentaré una denuncia por difamación) contra las personas que estén diciendo cosas que no son”, dijo.

Por otro lado, Alvarado cambió su versión y dijo que su hijo no sufrió un derrame cerebral, como aseguró anteriormente.

“Tengo los informes médicos que lo acreditan. (Tengo) la resonancia magnética. No se llama derrame cerebral, sino hemorragia ventricular”, acotó.

La madre del niño acusado de ser el promotor del bullying, defendió a su hijo y criticó los cambios de versión de la madre.

Entre las acusaciones que se hicieron, la madre del niño que fue acusado de ser el promotor del bullying, exigió que se revisen las declaraciones de la progenitora de la víctima. Alegó que sus versiones cambian constantemente.

“¿Por qué no comparan las declaraciones de la señora? Ella cambia de declaración a cada rato. Que investiguen a su familia, del niño, a sus papás y que investiguen a mi familia, a mi hijo. (Que investiguen) en qué situación vive mi hijo”, declaró.

La madre también enfatizó en que el padrastro del niño llegó al colegio con un palo, razón por la cual este no quiso salir del ambiente escolar.

Esta teoría fue también mencionada por el reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece, el cual levantó las alertas sobre este caso.

EL REPORTAJE

El reportaje sostiene que Alvarado Hernández “inventó que su hijo (”Juan”) tuvo un derrame cerebral cuando en tres hospitales le habían negado el diagnóstico”. Además, habría solicitado dinero al director del colegio estatal Víctor Raúl Haya de la Torre, Carlos Negrete Córdova, para no hacer el caso mediático.

“De acuerdo con los profesores, auxiliares y estudiantes con los que han conversado las autoridades, nunca tuvo problemas con sus compañeros. No sufría ni violencia física ni psicológica en el aula. Es más, era delegado de su sección”, mencionó el semanario.

Según testigos, el jueves 21 de abril, su hijo habría tenido un pequeño altercado con un compañero. “Juan” estaba anotando a los compañeros que llegaban tarde y le dijo “tardón” a un compañero. Este, pensando que lo acusaría, lo agarró por la espalda y hubo un forcejeo. Pero el altercado terminó cuando “Juan” le dijo que era una broma, y el asunto quedó ahí. Ni los compañeros le dieron importancia.

Ese día, el niño hizo los ejercicios de Educación Física sin problema y asistió a clases hasta el martes. Cuando no se presentó el miércoles 27 de abril, su tutora llamó a la madre, Saraí Alvarado, y le dijo “que su hijo estaba en el hospital por una severa golpiza que había recibido en el colegio y señaló como culpable a su compañero ‘Daniel’”.

En este momento, la tutora informó al director y este activó los protocolos de bullying. Citó a los padres y la madre del supuesto agresor se comprometió a asumir los gastos médicos.

Carlos Negrete Córdova le dijo a Saraí que debían redactar un acta, pero ella se negó. El director fue a comunicar el hecho, de todos modos, a la comisaría. Allí habría empezado la extorsión.

“Me ha amenazado con denunciar y hacer escándalo. Ha solicitado 6,000 soles para evitar más situaciones problemáticas”, contó Negrete.

Y narró que le hizo llegar 300 soles a la venezolana para los gastos médicos del niño, pero esta lo rechazó, algo que Alvarado Hernández confirmó en una conversación con América Noticias.

SEGUIR LEYENDO