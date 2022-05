VER EN VIVO Real Madrid vs Levante HOY: chocan en el Bernabéu por LaLiga Santander

Karim Benzema regresará al titularato en Real Madrid vs Levante en el Estadio Santiago Bernabéu. REUTERS/Juan Medina.

Real Madrid vs Levante EN VIVO. Escuadras se ven las caras hoy jueves 12 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 36 de LaLiga Santander. Los locales salen por el triunfo a falta de dos partidos para el final. Conoce todos los detalles del encuentro. En esta nota podrás seguir el minuto a minuto.

Luego de un pequeño tropiezo frente a Atlético Madrid en condición de visita, donde presentaron un equipo alterno para dar descanso a totos los que estuvieron en el cotejo ante Manchester City por Champions League, los ‘merengues’ quieren darle una nueva alegría a su gente. Van choque a choque.

“Es un partido que tenemos que jugar bien. Mantener un buen ritmo y ganarlo”, señaló Carlo Ancelotti en conferencia de prensa. Asimismo, el técnico reveló que Thibaut Courtois, Vinicius, Karim Benzema, entre otros, regresarán al once titular.

Por otro lado, el italiano alabó a su plantilla cuando le consultaron por la llegada de Erling Haaland al cuadro ‘ciudadano’. “No me gusta hablar de esto. Es una gran jugador y el Manchester City es un gran club. Yo me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions League”, lanzó.

Para finalizar, se mostró incómodo con los supuestos fichajes que le nombraron. “Tendremos tiempo para hablar de esto. Después está la final. Es un tema que no quiero comentarlo. Tenemos que terminar bien la temporada. Todavía no es el momento”, indicó.

Levante, por su parte, vive otra realidad. Es último en la tabla de posiciones de LaLiga Santander con 29 puntos. Eso sí, viene de ganar 2-1 a Real Sociedad en condición de local. Pero ahora la tiene difícil ante Real Madrid fuera de casa.

Convocados de Real Madrid para el jugo ante Levante por LaLiga Santander.

