Germán Carty postuló a Raúl Ruidíaz para que vuelva a la selección peruana: “Ha campeonado y se lo merece”

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, aún no da a conocer la lista de convocados para el importantísimo duelo del repechaje ante el representante de Asia previo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, los nombres rondan y hay jugadores en un gran momento que podrían ser considerados. En ese sentido, Germán Carty postuló a Raúl Ruidíaz para que regrese a la ‘bicolor’ por su gran labor en la MLS.

Estas declaraciones las dijo en un contexto en el que fue consultado por los delanteros que llamaría para la repesca, en donde incluyó a la ‘Pulga’. “A mi parecer Gianluca (Lapadula) y ahora que le está yendo bien a Ruidíaz. Creo que ha hecho una buena campaña con su equipo, ha campeonado y se lo merece. También debería estar por lo que ha conseguido y ha hecho en su club. Después, ojalá se recupere Carrillo, esperemos que en ese partido esté bien”, comentó el exfutbolista en una entrevista para el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Y es que el atacante nacional ha venido realizando grandes actuaciones en el Seattle Sounders. A pesar de que no empezó el año de la mejor manera producto de unos problemas físicos, una vez los superó, se puso en forma y volvió a ser ese jugador que se conoce: goleador y con particular instinto de cara al arco. De hecho, disputó un par de encuentros de la liga estadounidense, hasta que llegó su explosión: convirtió un tanto en la victoria global por 4 a 2 de los ‘Rave Green’ ante el New York City FC de Alexander Callens en las semifinales de la Concachampions. Este resultado le permitió acceder a la gran final ante los Pumas de México.

En la instancia decisiva, se llevaron a cabo cotejos de ida y vuelta. En tierras ‘aztecas’, ambos equipos empataron 2 a 2. Sin embargo, en el Lumen Field se definió todo: Los ‘Sounders’ golearon por 3 a 0 con un doblete del artillero peruano, quien ayudó a su escuadra, no solo en conseguir este título continental, sino también a obtener el pase directo a la próxima edición del Mundial de Clubes. Un hecho histórico para un club de los Estados Unidos, ya que es la primera vez que uno de este país accede a dicha competición.

PRESENCIA EN LA SELECCIÓN PERUANA

Ahora, con la ‘bicolor’ no ha jugado un partido oficial desde la derrota ante Brasil por 2 a 0 en Recife. En ese compromiso ingresó a los 73 minutos en reemplazo de Gianluca Lapadula, pero no pudo evitar la caída ante el ‘Scratch’. Después, el ‘Tigre’ Gareca no lo consideró y, cuando fue llamado previo a los amistosos de enero ante Panamá y Jamaica, decidió no ir y pasar vacaciones con su familia.

Cabe resaltar, que en su estancia con la ‘blanquirroja’, ha disputado 51 partidos, en los que solo ha podido convertir en 4 ocasiones y ha brindado la misma cantidad de asistencias . En ese sentido, se le ha cuestionado su falta de gol y falta de adaptación al sistema de juego de Perú. En parte es cierto, ya que se suele utilizar a un delantero clásico al estilo de Paolo Guerrero o el mismo ‘Lapa’. Ahí la figura de Ruidíaz, dada su baja estatura (1.70 metros) y características futbolísticas diferentes, no ha podido encajar a la perfección. No obstante, se espera que en un encuentro tan decisivo como lo es el repechaje, sea necesario contar con todos los jugadores que se encuentren en el mejor nivel posible para lograr el ansiado pase a la Copa del Mundo.

