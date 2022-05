Mi Perú: Joven conductor denuncia brutal agresión policial durante intervención

Un joven padre fue brutalmente golpeado por oficiales de la Policía Nacional del Perú y ahora podría tener coágulos en el cerebro. | VIDEO: ATV

Un guía turístico fue brutalmente golpeado por oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) al ser intervenido en su vehículo durante la noche. El joven estaba en compañía de su hermana, quien grabó todo el episodio.

“¡Déjalo, déjalo, por favor! ¿Qué le están haciendo a mi hermano?”, gritaba la mujer; mientras el joven gritaba de dolor y preguntaba por qué lo habían intervenido. La mujer grabó cómo los oficiales pateaban y golpeaban a su hermano. Gritó que se trataba de un abuso de autoridad, pero ni eso hizo que se detuvieran.

Entre varios policías, lo redujeron al suelo, le escupieron, le pisaron la cabeza y desfiguraron su rostro. Esta supuesta mala intervención ocurrió cuando Erick Jorge Alquiman Vargas de 25 años, fue intervenido mientras manejaba su automóvil.

“Me escupió la cara y me pateó la cara con sus botas en la ceja izquierda y me la rompió”, contó Alquiman Vargas.

La PNP luego detuvo al guía turístico por 48 horas en la comisaría de Mi Perú, mientras seguía padeciendo los dolores de los golpes, tenía la ceja rota y le dolía el pie. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Ventanilla, donde apenas podía abrir los ojos y tuvieron que aplicarle varios puntos de sutura.

Erick José Alquiman Vargas permaneció 48 horas en la comisaría de Mi Perú.

Tiempo después, ya en casa después de 3 días, el joven aún no mejora. Su fiebre de 39 grados no baja, se marea y ahora teme que pueda tener coágulos en el cerebro.

Hasta ahora, la familia ha gastado S/ 400 soles solo en medicamentos y no reciben ningún apoyo externo. El guía turístico teme aún más que nunca pueda volver a caminar, ya que es el sustento económico de su familia. Este pensamiento lo agobia, porque tiene a su cargo a su pequeño hijo de 5 años.

La familia está responsabilizando al suboficial de tercera Jesús Serna Collazos, quien no responde a las acusaciones en su contra.

Según un comunicado de la PNP, la comisaría asegura que el joven fue intervenido con la licencia cancelada y se habría negado a ir a la comisaría, por lo que “tuvo que” ser reducido de esa manera.

Comunicado de la comisaría de Mi Perú.

En el documento se cuenta que la intervención se llevó a cabo el 7 de mayo de 2022, en el distrito de Mi Perú. Indica que el suboficial estaba realizando un patrullaje motorizado cuando intervino el vehículo de Alquiman Vargas.

“Al solicitarle los documentos personales y del vehículo, el conductor solo entregó su DNI, identificándose como Erick Jorge Alquiman Vargas (24), quien de manera desafiante trataba de impedir la labor policial, manifestando que solo personal de tránsito podía intervenirlo y que no era competencia de personal motorizado”, indica el documento.

“Asimismo entregó una tarjeta de identificación vehicular procediéndose luego a verificar en el sistema de licencias, dando como resultado “CANCELADO/CONDUCTOR INHABILITADO”, motivo por el cual se le indicó que sería conducido a la comisaría Mi Perú, pero hizo caso omiso, optando por darse a la fuga”, agrega el comunicado.

