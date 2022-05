La extraña historia de Avril Lavigne y la actriz que la habría sustituido

Recordamos la popular teoría que aseguraba que Avril Lavigne fue reemplazada en la industria de la música.

Antes de la popularidad de las redes sociales, muchas personas encontraron un refugio en los blogs y foros, espacios donde podían interactuar con otros cibernautas que compartían los mismos intereses. No era un requisito obligatorio acceder con el nombre de nacimiento, por lo que un gran número de los miembros de estas comunidades eligieron usar ‘nicknames’ o ‘apodos’ para identificarse. Estas páginas también albergaron a fanáticos de la música, quienes dedicaban publicaciones a sus artistas favoritos, compartiendo ‘fanfics’, fotografías y videos editados, así como recomendaciones de sus canciones, entre otros contenidos.

Es bajo este concepto que se creó “Avril esta morta” , una página creada en Brasil por el año 2003, dedicada a compartir una curiosa teoría sobre la vida de la cantante canadiense Avril Lavigne. La entrada principal, distribuida en varios párrafos, intentaba convencer a los fans y curiosos que la intérprete de “Complicated” había muerto y que sus representantes en la industria musical tomaron la decisión de ocultar la noticia para poder reemplazarla y seguir generando ingresos, tomando en cuenta que en aquella época la ‘princesa del pop punk’ se encontraba viviendo el mejor momento de su carrera tras obtener fama mundial.

Recordamos la popular teoría que aseguraba que Avril Lavigne fue reemplazada en la industria de la música.

La publicación hace precisiones basadas en supuestas pruebas que los fanáticos, en diferentes partes del mundo, habrían recolectado con el fin de que se sepa la verdad. Las más populares son unas fotografías en las que comparan a la intérprete en su etapa de “Sk8er Boy” y “Under my skin” con su nueva aparición en “The Best Damn Thing” . La teoría viral en Internet dejaba entrever que una actriz fue contratada para asumir el rol de la artista luego de que ella decidiera acabar con su vida tras la muerte de su abuelo, además de no poder terminar su contrato para alejarse de la música porque no quería ser asechada por todos, despertando un interés en retomar su vida lejos de los escenarios.

¿QUIÉN ES MELISSA VANDELLA?

Este sería el nombre de la actriz que habría sustituido a Lavigne por un millonario contrato. Solo basta con hacer búsquedas sobre ella en Google para apreciar la infinidad de imágenes donde se comparan a Mellisa y Avril, donde se evalúan características de sus cuerpos, como el tamaño de la nariz, sus dientes, lunares, color de ojos, entre otros factores que mantuvieron viva esta teoría por más de 10 años.

Incluso, se llegó a un punto de especulación en la que se precisó que la canción “Nobody’s home” fue el experimento que los productores realizaron con la voz de Vandella para confirmar si es que sus registros vocales eran similares.

La historia cobró mayor notoriedad cuando la canadiense se alejó del ojo público sin dar algún tipo de explicación. Tuvieron que pasar varios años para que en un post de Instagram compartiera su experiencia “cercana a la muerta” por sufrir la enfermedad de lyme, causada por la picadura de una garrapata.

Recordamos la popular teoría que aseguraba que Avril Lavigne fue reemplazada en la industria de la música.

JUGANDO AL MISTERIO

Tras retomar su carrera, la cantante realizó varias entrevistas, así como sesiones fotográficas. Fue en una de ellas donde muestra sus manos con las letras del nombre “Melissa”, por lo que muchos consideraron que se trataba de una señal en relación a la teoría que circuló desde Brasil hacia otros países.

Así como existieron personas que dieron fe de su muerte y suplantación, otros consideraron esta historia como un gran ejemplo de marketing y asesoría de imagen para mantener vigente su nombre mientras ella seguía el tratamiento para curarse de su enfermedad diagnosticada.

Recordamos la popular teoría que aseguraba que Avril Lavigne fue reemplazada en la industria de la música.

Además, indicaron que el mundo la conoció cuando tan solo tenía 18 años y era más que claro que su aspecto y voz tenían que cambiar por el simple hecho de ser algo natural y evolutivo, un proceso por el que todo ser humano pasa.

AVRIL LAVIGNE HABLA SOBRE MELISSA VANDELLA

Para el año 2018, la también compositora aceptó la invitación a un programa de radio de nombre The Kyle and Jackie O Show. En este espacio se le preguntó sobre su supuesta muerte y reemplazo. Ella atinó a decir lo siguiente: “Sí, algunas personas piensan que no soy la verdadera yo, lo cual es raro. Como... ¿por qué ellos piensan eso?” . Aunque nunca lo calificó como un ‘fake news’, tuvieron que pasar varios años para que se animara a hablar sobre el tema, dejando en claro que solo es un hecho que se hizo viral en Internet y no se midió las consecuencias del impacto que iba a tener.

SEGUIR LEYENDO: