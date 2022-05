Rosana Cueva sobre disposición de la UCV para entregar tesis de Pedro Castillo: “Hubo resistencia”

Ha transcurrido una semana desde que el dominical Panorama señalara que el 54% de la tesis de maestría de Pedro Castillo presentaba similitudes con otras publicaciones académicas e incluso, durante su producción, se habría cometido fraude académico. Un criticado comunicado fue la única respuesta del presidente, pero la conductora del programa que presentó la noticia revela que hubo intentos de impedir que el trabajo presentado llegue a manos de los periodistas.

La Universidad César Vallejo comunicó al dominical que la tesis podía ser divulgada “solo con la autorización de los autores”. La apelación que presentaron recibió una respuesta favorable, pero la entidad educativa esperó hasta el último día de plazo para proporcionarles lo requerido. “Hubo una resistencia. Cuando nos la hicieron llegar, un jueves o viernes, fue en un programa que no permitía imprimir, ni guardar como PDF, ni como Word, con unos candados y códigos que había que poner en cada página que uno iba viendo. O sea, era como para demorarse un mes”, dijo Rosana Cueva a El Comercio.

Beatriz Merino, figura ligada de la UCV, publicó un tweet en el que exhortaba a que se comparta el trabajo de investigación de Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes. “A mí, lo que me revela el tuit de Merino es que hubo un conflicto interno. Ahora estamos esperando una investigación que se supone que dura 15 días hábiles, pero sabemos cómo se manejan esos plazos. Hay muchísimas explicaciones que nos tienen que dar”, señaló Cueva. Sobre la actitud mostrada desde el Ejecutivo, la periodista señaló que se pusieron " los mismos obstáculos de siempre. No contestan el teléfono, hubo llamadas constantes de la gente de producción”.

Panorama sometió el trabajo de investigación del presidente de la República y su esposa, la primera dama, al software Turnitin y hallaron indicios de plagio. | VIDEO: Panorama

LABOR AMENAZADA

El presidente Castillo no ha tenido una buena relación con la prensa desde el inicio de su mandato, por ello existen quienes temen su reacción a las más recientes revelaciones sobre su pasado académico. “Cuando hay una amenaza de querellas, esto cobra un matiz diferente, porque viene de alguien que ostenta el poder, no es igual a que mi vecino amenace con una querella. Eso es lo que resulta amenazante”, dijo la periodista.

“La tesis del presidente todavía depara más sorpresas. Creo que ya es hora de que le pidamos explicaciones no solamente a la universidad, sino también a César Acuña”, agregó. Una reciente emisión de Panorama dio cuenta que el ciudadano señalado como asesor de la tesis del presidente no habría cumplido ese rol en la investigación. El señor Gerardo Gaitán tan solo habría sido docente de quien hoy ocupa el cargo político más importante del país.

Sobre la reciente decisión del Congreso de aprobar una ley que recompone la Sunedu, la periodista de Panamericana señaló que a las universidades no le gusta la presencia de la entidad reguladora. “No les gusta la fiscalización, no les gustan los estándares que les tienen que fijar para brindar una educación de calidad”, agregó.

“En torno a esto hay toda una mafia. Al final de cuentas estos se unen para, una vez más, mostrarnos que aquí no hay un grado de representación del ciudadano. Al contrario, el Congreso y el Ejecutivo están de espaldas al ciudadano, porque lo que están haciendo es apostar por intereses particulares de las universidades privadas que simplemente no quieren cumplir estos estándares.Quieren seguir siendo un negocio sobre el que no hay ninguna lupa. Tengamos en cuenta además el compromiso que firmaron Keiko Fujimori y Pedro Castillo, asegurando que no iban a tocar a la Sunedu”, agregó.

