Raziel García: Madre de sus hijos lo acusa de no cumplir a tiempo con la manutención

Lesly Burga denuncia al futbolista de no pagar a tiempo la manutención de sus hijos. (Foto: Instagram)

El futbolista Raziel García se encuentra en el ojo de la tormenta tras la denuncia que realizó su expareja y madre de sus hijos, Lesly Burga. A través de su abogado y en el programa Amor y Fuego, la joven madre acusó al seleccionado peruano de no cumplir a tiempo con la manutención de sus primogénitos.

Además le exige más dinero, pues solo le estaría depositando entre 1000 y 1400 soles por los dos menores, a pesar de que él recibe una gran suma de dinero por pertenecer al Club Deportes Tolima. “Tenemos entendido, según el comentario de ella que era de mil a mil cuatrocientos soles. En la investigación del proceso hoy entendemos que en el club Tolima tiene un ingreso superior al mercado”, explicó Carlos Allain, abogado de Burga, para el informe del magazine de Willax TV.

El proceso legal comenzó el pasado mes de febrero, cuando el deportista inició una nueva relación sentimental con una joven llamada Ana Méndez. A través de las redes sociales, ambos se muestran muy enamorados e, incluso, posan felices al lado de los primogénitos de García.

Lesly Burga decidió compartir con el programa unas conversaciones de WhatsApp en donde evidencia que le tiene que exigir al futbolista que cumpla con la pensión de alimentos. Asimismo, su defensor legal contó que la notificación de demanda no fue respondida por el seleccionado, pues fue enviada a un domicilio en Chorrillos y sus familiares dijeron que él ya no vive ahí, sino en Colombia.

¿QUÉ DIJO RAZIEL GARCÍA ANTE LA DEMANDA?

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre se comunicó con Raziel García y señaló que sí tiene conocimiento del proceso legal; sin embargo, confirmó que no recibió ninguna notificación o documento.

“Tengo entendido que me han iniciado un proceso, pero no me han notificado en mi casa y no puedo hablar del tema. Toda la familia y todas las personas cercanas a mí saben lo mucho que quiero a mis hijos y todo lo que les doy. No me han notificado a mi casa (en Colombia) y estoy esperando eso. No tengo más información. Yo no vivo ahí (en Chorrillos) hace más de dos años”, dijo García.

Por otro lado, el abogado reveló que han solicitado el impedimento de salida del país al futbolista como medida legal que evitaría que continúe viviendo en tierras colombianas. Esto siempre y cuando él retorne al país por cualquier motivo.

Ante la noticia, el pelotero se mostró sorprendido y aseguró que desconocía de dicha solicitud. “Si eso es verdad, pues al final el daño va ser para mis hijos porque me puede perjudicar en el trabajo”, sentenció Raziel.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer más detalles de la denuncia y Raziel García no ha dado más declaraciones al respecto. Lo cierto es que, si vuelve al Perú podría ser impedido de regresar al extranjero para jugar en los partidos internacionales.

Raziel García: Madre de sus hijos lo acusa de no cumplir a tiempo con la manutención. (VIDEO: Amor y Fuego)

SEGUIR LEYENDO