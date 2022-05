Desmienten a Melissa Paredes tras recibir joya de Anthony Aranda: “Lo compraron juntos, esa sorpresa es falsa”

¿Melissa Paredes compró con Anthony Aranda la joya que recibió en el Día de la Madre? (Foto: Composición)

Anthony Aranda y Melissa Paredes sorprendieron a sus seguidores tras publicar un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve al bailarín dando una sorpresa a la actriz por el Día de la Madre. Aquí la joven no puede con la emoción que siente al ver que su pareja le obsequió unas joyas de la marca Pandora. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Instarándula publicó que todo sería falso.

El portal de Instagram publicó imágenes donde se ve a la pareja haciendo compras en un centro comercial. Además, se puede ver las bolsas de la joyería, aquellas que le entregó a Melissa por el Día de la Madre.

“¿No sabía que le había comprado?”, dijo Samuel Suárez entre risas. Como se recuerda, Melissa Paredes se mostró muy sorprendida con el obsequio.

“Ya puedes abrir los ojos, feliz día de las madres amorcito”, le dice el bailarín a su novia, quien se ve impaciente de saber de qué se trata y se emociona al ver las joyas.

“Melissa tan linda haciéndonos creer que su Activador la sorprendió con un detalle, cuando la ‘ratuja’ los vio haciendo las compras de los detalles juntos jajaja ¿No sabía que le había comprado caja de Pandora? Esa sorpresa es más falsa”, dijo el popular Samu fiel a su estilo.

Melissa Paredes es sorprendida por Anthony Aranda.. (Foto: Instagram)

BAILARÍN LE DEDICA MENSAJE A MELISSA PAREDES POR EL DÍA DE LA MADRE

Anthony Aranda aprovechó el Día de la Madre para dedicarle un emotivo mensaje a Melisa Paredes. El bailarín la destacó por su entrega en la crianza de su hija. Como se recuerda, es la primera vez que pasó este fecha especial lejos de Rodrigo Cuba.

“Feliz día mi amorsote. Eres una madre ejemplar, te mereces cada sonrisa te amo” , describió en una foto donde se les ve abrazados.

La actriz fue sorprendida por su novio y su hija este último domingo. La pequeña le dio un regalo, mientras que Anthony Aranda apareció con varias bolsas de la marca Pandora.

Melissa Paredes posa con Anthony Aranda en el Día de la Madre. (Foto: Instagram)

La exconductora de América Hoy se dio un tiempo también para dedicar unas bellas palabras a su hija a través de su cuenta de Instagram.

“Ser tu mamá es lo mejor que me ha pasado y me pasará en la vida. No hay nada más maravilloso que tú mi vidita, definitivamente eres el amor de mis sueños. Nuestra hermosa conexión existió desde siempre, desde que estabas en mi pancita”, escribió la modelo.

Melissa Paredes dedica bellas palabras a su hija. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO