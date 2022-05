César Acuña sugirió al presidente Castillo nombrar a Máximo San Román como premier

La permanencia de Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de ministros se viene especulando desde hace semanas, especialmente cuando el país se vio envuelto en protestas en diversas regiones. Al respecto, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, le hizo una recomendación al presidente Pedro Castillo con la finalidad de superar la crisis en la que se encuentra sumergida el Ejecutivo. El excandidato presidencial mencionó el nombre de una figura nada nueva en la política peruana.

“La salida de esta crisis es mejorar el gabinete ministerial. Esa es la salida y para mejorar el gabinete, se debe tener un buen premier”, dijo Acuña en una reciente aparición en Exitosa. Para el exgobernador, la figura apropiada sería el exvicepresidente de la república durante el primer mandato de Alberto Fujimori, Máximo San Román.

“Conociendo al señor Máximo San Román, yo creo que sí podría ser un buen premier, porque tendría la capacidad de aglutinar ministros que ayuden a hacer una buena gestión”, agregó el líder de APP. Sin embargo, las críticas no fueron exclusivamente hacia Aníbal Torres, sino también al gobierno de Pedro Castillo. “Hoy en día, estamos en crisis porque el presidente, de la mano con su Consejo de Ministros, no tienen capacidad de gestión. Nunca se imaginaron gobernar el Perú, que no es lo mismo que gobernar una escuelita”, agregó.

Para César Acuña la crisis que enfrenta el país podría apaciguarse si el jefe de Estado da un paso al costado. “Por el bien del país, el presidente Pedro Castillo debería renunciar”, señaló, pero dejó abierta la posibilidad de nombrar a un nuevo presidente del Consejo de ministros si la dimisión no se encuentra entre sus planes. “Yo le recomendaría que elija a un buen premier, porque está de por medio el país, este premier tendrá que elegir buenos profesionales con experiencia, que estén dispuestos a sacar al Perú de la crisis, esta crisis la genera el Ejecutivo”, agregó.

Cabe recordar que el vínculo político entre Acuña y San Román data de varios años atrás. En la elecciones generales del 2011, estas dos figuras se unieron a Lourdes Flores y Pedro pablo Kuczyinski para postular a este último a la presidencia. La alianza tan solo duró aquella contienda ya que cinco años después, PPK participaría con partido propio al igual que César Acuña Peralta.

LA DENUNCIA DE KARELIM

La colaboradora eficaz señaló a César Acuña como parte de un pacto en el que estaría involucrado el presidente Pedro Castillo. Esta unión tuvo como finalidad favorecer el historial académico del hoy presidente. “Nunca ha asistido a las clases, pero les iba a salir el título. Todo eso por salir está en trámite relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña”, habrían las palabras de Lopez antes las autoridades.

Durante una audiencia programada el 10 de marzo de este año, la fiscal Taquire formuló tres preguntas. Ante estas, Karelim López habría revelado información que obtuvo gracias a Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio de Gobierno quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. “Bruno Pacheco me contó que hay un tema relacionado con las maestrías con la Universidad César Vallejo. Pacheco tramitó la maestría del presidente Pedro Castillo y la de su esposa en la UCV”, asegura la aspirante colaboradora eficaz.

Por su parte, el propio César Acuña utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones hechas por Karelim López ante la fiscalía. “Desmiento rotundamente que haya tenido algún tipo de participación en el grado obtenido por Pedro Castillo en el 2012 y no el 2021 como afirma irresponsablemente Karelim López”, dice la primera parte de su publicación.

